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Зе Луиш: «Люблю Москву, когда есть выходные, всегда лечу сюда»

сегодня, 12:18

Форвард «Порту» Зе Луиш вспомнил о своих сомнениях, когда получил предложение от «Спартака». Напомним, что футболист минувшим летом перешел из московского клуба в «Порту»

Конечно, пришлось подумать. Россия на тот момент... Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами - Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил sihafazatron
   8 / 875
сегодня в 12:53
Девушку Денис зовут?
Девушку зовут Игорь! Та еще истеричка!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
   4 / 875
сегодня в 12:39
Девушку Денис зовут?
Вайнах Денис Глушакоев же из Миллерово, это всем известно.
sihafazatron
sihafazatron
   28 / 875
сегодня в 12:32
Девушку Денис зовут?
Чингачгук
Чингачгук
   57 / 875
сегодня в 12:29
Нигде луишке так много не платили ни за что.
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