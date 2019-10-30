Зе Луиш: «Люблю Москву, когда есть выходные, всегда лечу сюда»

Форвард «Порту» вспомнил о своих сомнениях, когда получил предложение от «Спартака». Напомним, что футболист минувшим летом перешел из московского клуба в «Порту».

Конечно, пришлось подумать. Россия на тот момент... Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами - Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву.