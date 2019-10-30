Зе Луиш рассказал о самом ярком моменте в «Спартаке»

Форвард «Порту» рассказал о том, что больше всего ему запомнилось за время выступления в «Спартаке». Футболист минувшим летом перешел из «Спартака» в «Порту».

Самое яркое… это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами (в сезоне-2016/17. — Прим.). Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения.

Безусловно, меня можно назвать болельщиком «Спартака». Я болею за «Спартак», слежу за его успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю игры «Спартака», когда могу. Мне очень нравится этот клуб.