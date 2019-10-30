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Зе Луиш рассказал о самом ярком моменте в «Спартаке»

сегодня, 12:13

Форвард «Порту» Зе Луиш рассказал о том, что больше всего ему запомнилось за время выступления в «Спартаке». Футболист минувшим летом перешел из «Спартака» в «Порту»

Самое яркое… это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами (в сезоне-2016/17. — Прим.). Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения.

Безусловно, меня можно назвать болельщиком «Спартака». Я болею за «Спартак», слежу за его успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю игры «Спартака», когда могу. Мне очень нравится этот клуб.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   64 / 875
сегодня в 12:48
Самые яркие моменты это дни зарплаты.
Тыдышко
Тыдышко
   323 / 875
сегодня в 12:36
Всего две новости? А чё так мало перепечатали? На УЕФА интервью больше!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   166 / 875
сегодня в 12:26
Видимо плохо Денис парил зелуиша в бане
Вова Туземец
Вова Туземец
   45 / 875
сегодня в 12:26
Самые яркие моменты, когда судьи тащили свиней к чемпионству.
Lazurny
Lazurny
   23 / 875
сегодня в 12:22
Да ладно, вся страна знала,что это чемпионство было к юбилею коррупционера симоняна. А самый яркий момент у Луишки был, конечно, был когда ему выдали тарасовское корыто.
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