Эмери планирует выпустить Озила на поле в ближайшем матче «Арсенала»

сегодня, 09:18

Главный тренер «Арсенала» заявил, что полузащитник «канониров» может сыграть в ближайшем матче команды в АПЛ .

Да, мы будем играть в следующую субботу, и я рассматриваю возможность выхода Озила на поле.

Отметим, что в субботу «Арсенал» встретится в АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Озил столкнулся с нехваткой игровой практики в нынешнем сезоне. Впрочем, накануне он поучаствовал во встрече «Арсенала» с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. Полузащитника заменили в середине второго тайма, когда «канониры» вели со счетом 4:2. Матч завершился со счетом 5:5, после чего «Ливерпуль» победил в серии пенальти.