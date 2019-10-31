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Эмери планирует выпустить Озила на поле в ближайшем матче «Арсенала»

сегодня, 09:18
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон02.11.2019 в 18:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что полузащитник «канониров» Месут Озил может сыграть в ближайшем матче команды в АПЛ.

Да, мы будем играть в следующую субботу, и я рассматриваю возможность выхода Озила на поле.

Отметим, что в субботу «Арсенал» встретится в АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Озил столкнулся с нехваткой игровой практики в нынешнем сезоне. Впрочем, накануне он поучаствовал во встрече «Арсенала» с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. Полузащитника заменили в середине второго тайма, когда «канониры» вели со счетом 4:2. Матч завершился со счетом 5:5, после чего «Ливерпуль» победил в серии пенальти.

Ранее СМИ сообщали, что Озил вскоре может сменить клуб из-за напряженных отношений с Эмери.

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