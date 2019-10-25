Раз, два, Фредди придёт и заберёт тебя

сегодня, 17:27

«Соккер.ру» рассказывает о возможных изменениях на тренерской скамейке «Арсенала».

На прошлой неделе в прессе промелькнуло сообщение, что руководство лондонского «Арсенала» планирует заменить тренера Унаи Эмери на Фредерика Юнгберга. Перемены запланированы на конец сезона. Испанскому специалисту дадут доработать, а потом на вахту заступит швед, отыгравший девять лет в составе «канониров».

Официально эту новость никто не подтвердил. Однако после недавнего проигрыша «Шеффилд Юнайтед» тренер лондонцев напрягся. Ведь контракт Эмери рассчитан до конца мая следующего года. И не факт, что клуб воспользуется опцией о его продлении. Когда же «пушкари» проигрывали по ходу матча португальской «Витории», Эмери наверняка вспоминал слова считалки из фильма ужасов. Тем более, что Фредди уже пришёл. С нынешнего сезона Юнгберг работает в штабе испанца. И, насколько, известно сам Эмери этого помощника не заказывал. В правлении посчитали, что Фредерик уже перерос уровень молодёжной команды и ему пора приобщаться к основе.

Пока швед ведёт себя тихо. Никаких признаков подсиживания. Наоборот, Юнгберг демонстрирует себя, как член тренерского штаба Эмери. Тем неожиданнее информация о предстоящих переменах. Что это было - утечка информации или сознательный взброс с целью проверки реакции заинтересованных людей - пока неясно.

Есть ли у руководства «Арсенала» причины быть недовольным работой Эмери? Да, бесспорно. Вообще сам выбор испанского тренера был несколько неожиданным. Унаи Эмери по своей манере - спринтер. Он хорошо себя чувствует в коротких турнирах. Он трижды выигрывал Лигу Европы и едва не сделал это в четвёртый раз. Взял два Кубка Франции. Из побед на длинных дистанциях нужно упомянуть чемпионский титул, взятый с «Пари Сен-Жермен». Но годом ранее столичный клуб, возглавляемый баском, не стал чемпионом. Тут, конечно, возможна дискуссия - это «Монако» был так хорош или ПСЖ умудрился не стать первым. Но В Париже не стали продлевать сотрудничество с Эмери после чемпионского сезона, как бы намекнув, что тренер достиг потолка.

Второй момент. Команды Эмери , будь то «Валенсия» или «Севилья», нередко проигрывали «Реалу» и «Барселоне» чуть ли не до игры. «Спартак» осенью 2012 тоже не особо упирался в матчах с «Зенитом» и ЦСКА , что во многом и стало причиной досрочного расставания. Самое яркое воспоминание о парижском периоде, - это противостояние с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Выиграв первый матч 1/8 финала, ПСЖ сыграл в ответной встрече примерно также, как его команды против «Барсы» в чемпионате. А именно, проиграл морально до игры.

В первом сезоне, проведённом под руководством Унаи Эмери, «Арсенал» финишировал пятым. Были яркие игры и победы в них. Но обе встречи с «Манчестер Сити» лондонцы проиграли, причём как то покорно. С «Ливерпулем» на «Эмирейтс» был заключён мир, но на «Энфилде» команда Эмери получила пять штук в свои ворота. Да и вообще пятое место - не тот результат, ради которого приглашали нового тренера. С таким же успехом, если не с большим, можно было оставить Арсена Венгера. Особенно непонятной была серия из трёх поражений с общим счётом 3:9 от «Кристал Пэласа», «Вулверхэмптона» и «Лестера» в апреле. В домашних Кубках «канониры» тоже не преуспели.

Всё могла изменить победа в Лиге Европы, тем более что на карту было поставлено многое. Но в решающей встрече в Баку «Арсенал» рассыпался под ударами «Челси». И Кубок не взяли, и Петру Чеху прощание скомкали.

В новом сезоне «Арсенал» пока радует только в Лиге Европы, где выиграны все три встречи группового этапа. В чемпионате «канониры» пока идут пятыми. «Ливерпулю» проиграли. Не так позорно, как в прошлом первенстве, но ощутимо - 1:3. Бесцветное поражения от «Шеффилд Юнайтед», несколько невнятных ничьих. И пока «Арсенал» при всём его подборе игроков, при отличной игре Пьера-Эмерика Обамеянга, не производит впечатление серьёзной команды, способной бороться с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Третье-четвёртое места. Как «Валенсия» или «Севилья», не претендовавшие на большее. Но «Арсенал» - не «Валенсия», и не «Севилья». Арсен Венгер приучил к большему. Это потом он начал сдавать. И нового тренера приглашали ради того, чтобы вернуть «канонирам» утраченные позиции.

Ещё один камушек в огород Эмери - опала Месута Озила. Чемпион мира 2014 года в этом сезоне практически не играет. Равно, как и другой боец той золотой немецкой команды Шкодран Мустафи. Не самые плохие футболисты, но Эмери их в основе не видит. Особенно Месута. Уже при баске ушли Лоран Косьельни и Начо Монреаль, так и не заиграл в Лондоне Генрих Мхитарян. И хотя сильных игроков в распоряжении Эмери по-прежнему немало, сделать из этих ингредиентов нечто крепкое пока не получается. Выходит какая-то рассыпчатая каша. Поэтому, ответ на вопрос останется ли Эмери на «Эмирейтс» в следующем сезоне, - скорее нет. Сегодня, нет.

Вот тут то и понадобился Фредерик Юнгберг. Без преувеличений, легенда «Арсенала», игравший у Арсена Венгера в золотые времена. Любимец публики, человек, знающий, как должен играть настоящий «Арсенал». Однако знать и уметь - разные вещи. Фредди не обладает опытом самостоятельной работы. Не успел обзавестись. Он ещё пять лет назад выходил на поле. Но эти пять лет, минувших после завершения карьеры, Юнгберг провёл с пользой. Тренировал мальчишек «Арсенала», стажировался в «Вольфсбурге», потом вернулся к своим подросшим подопечным, а летом был придан Эмери в усилении. Солидный и серьёзный, уже не похожий на того странного паренька с красным чубом, Фредерик очень хорошо знает всех игроков «Арсенала» и молодых и зрелых. Он сможет и разморозить Озила, и совместить Обамеянга с Ляказеттом, и многое другое. Теоретически сможет. А что будет на практике - посмотрим.





Опять же. Замена Эмери на Юнгберга - это только гипотеза. Не факт, что всё так и будет. Но такой вариант развития событий становится всё более и более реальным.