Игроки «Тоттенхэма» сводили Почеттино в ресторан

Футболисты «Тоттенхэма» решили выразить поддержку своему наставнику Маурисио Почеттино и пригласили его в дорогой лондонский ресторан.
Харри Кейн, Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен, а также Эрик Ламела прислали Маурисио смс с приглашением в ресторан Mayfair — любимое заведение высокооплачиваемых игроков АПЛ. Там они угостили его ужином и выразили свою поддержку.
Команда потихоньку налаживает свое турнирное положение, подбираясь к лидерам после неудачного старта. Сейчас клуб на 7-й строчке. Также в своем прошлом матче в Лиге чемпионов «шпоры» разгромили «Црвену Звезду».
Харя: Хотю в Реал
Сон: Хотю в Баварию
Эриксен: Тоже хотю в Реал
Ламела: Хотю обратно в Ромку
)))
Харя: Хотю в Реал
Сон: Хотю в Баварию
Эриксен: Тоже хотю в Реал
Ламела: Хотю обратно в Ромку
)))