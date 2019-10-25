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Игроки «Тоттенхэма» сводили Почеттино в ресторан

сегодня, 17:54

Футболисты «Тоттенхэма» решили выразить поддержку своему наставнику Маурисио Почеттино и пригласили его в дорогой лондонский ресторан.

Харри Кейн, Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен, а также Эрик Ламела прислали Маурисио смс с приглашением в ресторан Mayfair — любимое заведение высокооплачиваемых игроков АПЛ. Там они угостили его ужином и выразили свою поддержку.

Команда потихоньку налаживает свое турнирное положение, подбираясь к лидерам после неудачного старта. Сейчас клуб на 7-й строчке. Также в своем прошлом матче в Лиге чемпионов «шпоры» разгромили «Црвену Звезду».

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allemz
allemz
   23 / 890
сегодня в 18:02
...с просьбой продолжить серию сливов
Харя: Хотю в Реал
Сон: Хотю в Баварию
Эриксен: Тоже хотю в Реал
Ламела: Хотю обратно в Ромку
)))
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