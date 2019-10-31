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Газизов: «Кубок России — это очень важный для нас турнир»

сегодня, 13:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вылет клуба из Кубка России.

Матч был хороший, у нас была масса моментов, но мы их не реализовали. Сыграло золотое правило футбола: не забиваешь ты — забивают тебе. Любой проигрыш — это очень неприятно. Тем более, как мне кажется, мы имели преимущество по голевым моментам. Мы хотели пройти дальше. Но в итоге поздравляю ЦСКА.

Кубок России — это очень важный для нас турнир. Но получилось так, что мы не смогли пройти соперника. Можно говорить об удаче. Но понятно, что ЦСКА заслужил победу и везение, ведь он боролся до конца и забил гол на 93-й минуте.

Неправильно говорить, что «Уфа» теперь сможет сконцентрироваться на РПЛ, потому что мы стартовали в двух турнирах, и самый близкий путь в еврокубки — через Кубок России. Понятно, что у нас была сложная сетка, нам выпали фавориты. Но мы хотели пройти дальше.

Задача «Уфы» теперь — попасть в шестерку сильнейших? Основная задача — побеждать в каждом матче. Следующая игра у нас против «Локомотива», это один из лидеров, и мы постараемся победить на своем поле. Но сейчас надо восстановить команду, непростое эмоциональное состояние. Представьте, в каком самочувствии футболисты, которые владели преимуществом по моментам, но проиграли. У тренерского штаба трудная работа.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:22
Очередное нытьё Газизова.
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