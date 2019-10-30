Кучаев: «Надеюсь, что победа над „Уфой“ поможет ЦСКА выйти из кризиса»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями про победную встречу с «Уфой» в рамках 1/8 финала Кубка России:

У меня уже были мысли о дополнительном времени. Я представлял, как нам будет тяжело, но хорошо, что был гол в концовке и так всё обернулось.



В первом тайме была не очень хорошая погода, было тяжеловато. Мы в любом случае находились в равных условиях: было тяжело и им, и нам. Глупо сваливать ошибки в обороне на погоду.



На нашем домашнем стадионе мы всегда должны играть с позиции силы, и мы стараемся это делать в каждой игре.



Мы старались не задумываться о безвыигрышной серии. Каждую из этих игр мы играли очень хорошо, но доли невезения и фарт соперника не давали нам победить. Мы на этом не зацикливаемся. Знаем, что если будем продолжать также двигаться, то результат придёт. Мы победили, значит так и должно быть.



Мы ждём любого соперника в четвертьфинале кубка. Кто попадётся, с тем и будем играть. Нужно выигрывать в каждой игре. Команда будет прогрессировать и обретать новый статус. Не важно, товарищеская она или матч Лиги чемпионов. Я надеюсь, что победа в матче с «Уфой» поможет преодолеть кризис.