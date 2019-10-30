ГлавнаяНовости

Кучаев: «Надеюсь, что победа над „Уфой“ поможет ЦСКА выйти из кризиса»

сегодня, 22:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мыслями про победную встречу с «Уфой» в рамках 1/8 финала Кубка России:

У меня уже были мысли о дополнительном времени. Я представлял, как нам будет тяжело, но хорошо, что был гол в концовке и так всё обернулось. 

В первом тайме была не очень хорошая погода, было тяжеловато. Мы в любом случае находились в равных условиях: было тяжело и им, и нам. Глупо сваливать ошибки в обороне на погоду. 

На нашем домашнем стадионе мы всегда должны играть с позиции силы, и мы стараемся это делать в каждой игре. 

Мы старались не задумываться о безвыигрышной серии. Каждую из этих игр мы играли очень хорошо, но доли невезения и фарт соперника не давали нам победить. Мы на этом не зацикливаемся. Знаем, что если будем продолжать также двигаться, то результат придёт. Мы победили, значит так и должно быть. 

Мы ждём любого соперника в четвертьфинале кубка. Кто попадётся, с тем и будем играть. Нужно выигрывать в каждой игре. Команда будет прогрессировать и обретать новый статус. Не важно, товарищеская она или матч Лиги чемпионов. Я надеюсь, что победа в матче с «Уфой» поможет преодолеть кризис.

Ранее победу прокомментировал главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ерохин: «В первом тайме „Зенит“ терял бдительность»
Сегодня, 22:38 Комментарии2
Влашич: «Бийол сыграл как Агуэро»
Сегодня, 22:30 Комментарии5
Газизов: «„Уфа“ создала больше моментов, чем ЦСКА»
Сегодня, 22:07 Комментарии5
Президент «Урала»: «Не обращаем внимания на сетку»
Сегодня, 21:03 Комментарии2
Черчесов: «В плане эмоций Россия точно победила на ЧМ-18»
Сегодня, 20:24 Комментарии2
Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Сегодня, 20:15 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   151 / 863
сегодня в 23:38
Главное сегодня победили.
Очень важная победа в психологическом плане.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   90 / 863
сегодня в 22:25
Да, до бомжей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100