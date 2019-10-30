Влашич: «Бийол сыграл как Агуэро»

Полузащитник ЦСКА высказал свое мнение про игру 1/8 финала Кубка с «Уфой»:

Тяжелая игра, соперник имел больше шансов, чем мы, имел момент, чтобы выиграть игру. Но команда очень счастлива, что удалось выиграть. Это была не самая яркая, но важная победа. «Уфа» имела несколько выходов один на один, но вратарь нас спас. Помазун — герой сегодня, провёл отличный матч. Я сказал ему, что он внёс большой вклад в победу. Он хороший вратарь. Уровня Акинфеева? Ну нет, Игорь каждую игру делает по 2-3 сейва, вратарь — 50% команды. Бийол меня очень удивил голом. Он опорный полузащитник, но сыграл как Агуэро в 16 лет.