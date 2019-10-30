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Влашич: «Бийол сыграл как Агуэро»

сегодня, 22:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказал свое мнение про игру 1/8 финала Кубка с «Уфой»:

Тяжелая игра, соперник имел больше шансов, чем мы, имел момент, чтобы выиграть игру. Но команда очень счастлива, что удалось выиграть. Это была не самая яркая, но важная победа. «Уфа» имела несколько выходов один на один, но вратарь нас спас. Помазун — герой сегодня, провёл отличный матч. Я сказал ему, что он внёс большой вклад в победу. Он хороший вратарь. Уровня Акинфеева? Ну нет, Игорь каждую игру делает по 2-3 сейва, вратарь — 50% команды. Бийол меня очень удивил голом. Он опорный полузащитник, но сыграл как Агуэро в 16 лет.

 Ранее победу в матче с башкирским клубом прокомментировал хавбек «армейцев» Яка Бийол.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   50 / 863
сегодня в 23:36
Здорово сыграл Яка!)))
Bolshoy
Bolshoy ответил Дед за ЦСКА
   375 / 863
сегодня в 23:22
Согласен, что Илья Помазун герой матча, а гол Яка был после отличного паса Чалова. Второй тайм ни только не провалили, но и смогли забить. Похоже карма вторых таймов преодолена.
Пас отдал Влашич...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   325 / 863
сегодня в 23:08
Согласен, что Илья Помазун герой матча, а гол Яка был после отличного паса Чалова.
Второй тайм ни только не провалили, но и смогли забить. Похоже карма вторых таймов преодолена.
CSKA2012
CSKA2012
   309 / 863
сегодня в 23:05
Ну хоть выиграли ) уже радует !!!
SHMEL
SHMEL
   109 / 863
сегодня в 22:40
В целом матч получился вымученным,скомканым,неоднозначным,но гол Бийола это шедевр.Всех красно-синих с поедой!
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