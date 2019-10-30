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Ерохин: «В первом тайме „Зенит“ терял бдительность»

сегодня, 22:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победный результат в игре 1/8 финала Кубка с «Томью»:

Самое важное, что мы сегодня победили и забили много мячей. В первом тайме не совсем удачно действовали в реализации, а во втором уже добились уверенной победы. Быстрый гол был очень важен, и его нужно было забить, у них потом был один момент, когда они могли отличиться, было немного волнительно. Потом уже игра была в большей степени под нашим контролем, и мы действовали уверенно. 

Не сказал бы, что в первом тайме расслабились и игра давалась легко, у нас были моменты, в которых мы немного теряли бдительность, отсюда и момент «Томи» как раз. Сейчас чувствую себя достаточно хорошо, готов играть и хочу. Надеюсь, буду чаще участвовать в матчах.

Ранее мнением о матче поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак

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Физручини
Физручини ответил Lazurny
   546 / 863
сегодня в 23:35
Хотели слить кубок, потом подумали, что можно еще раз унизить свиней.
Унижать свиней конечно уже рутина, но кто если не мы
Lazurny
Lazurny
   22 / 863
сегодня в 22:57
Хотели слить кубок, потом подумали, что можно еще раз унизить свиней.
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