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В Англии намерены запретить юным футболистам наносить удары головой

сегодня, 19:04

Руководители чемпионата Англии рассматривают возможность запрета ударов головой в матчах футбольных академий.

Всему причиной - угрозы деменции у футболистов. Исследовательская группа по травматологии мозга из Глазго определила, что существует четкая связь между игрой головой в течение длительного периода времени и деменцией у футболистов. Одним из вопросов, вынесенных на рассмотрение на собрании 14 ноября, будет введение запрета для футболистов не старше 12 или не старше 18 лет.

Руководство «Борнмута» уже вынесло соответствующий запрет юношеским командам клуба, Шотландская футбольная ассоциация также рассматривает возможность введения запрета.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   95 / 849
сегодня в 19:26
Тогда британцам вообще кирдык! Своими руками лишают себя многолетнего "козыря"!!! У всех, британский футбол и ассоциируется именно в игре на "втором этаже",а тут такой облом....
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   50 / 849
сегодня в 19:20
Эта новость уже была, месяца три назад.
Don trambon
Don trambon
   108 / 849
сегодня в 19:14
Эх. Тарасову-бузову не успели запретить(
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   123 / 849
сегодня в 19:12
Такое впечатление, что у нас этот запрет введен уже очень-очень давно. По умолчанию.
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 849
сегодня в 19:07
не старше 12 еще можно подумать, а до 18 лет не играть головой-это бред полнейший
Yurza
Yurza
сегодня в 19:06
В Англии запретят, а в Африке нет, потом оттуда наберут. Никакого расизма.
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