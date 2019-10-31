В Англии намерены запретить юным футболистам наносить удары головой

сегодня, 19:04

Руководители чемпионата Англии рассматривают возможность запрета ударов головой в матчах футбольных академий.

Всему причиной - угрозы деменции у футболистов. Исследовательская группа по травматологии мозга из Глазго определила, что существует четкая связь между игрой головой в течение длительного периода времени и деменцией у футболистов. Одним из вопросов, вынесенных на рассмотрение на собрании 14 ноября, будет введение запрета для футболистов не старше 12 или не старше 18 лет.

Руководство «Борнмута» уже вынесло соответствующий запрет юношеским командам клуба, Шотландская футбольная ассоциация также рассматривает возможность введения запрета.