Индзаги сообщил о состоянии травмированных игроков «Лацио»

сегодня, 19:45

Главный тренер «Лацио» накануне встречи команды с «Торино» в Серии А высказался об игроках римлян, получивших повреждения.

Сейчас я не располагаю полной информацией. Вчера я узнавал о состоянии футболистов, не игравших с «Фиорентиной». Вскоре я буду знать больше. У нас та же ситуация, что была после встречи с «Селтиком». Мне надо посмотреть, как прошло восстановление игроков. У Иммобиле и Лейвы есть небольшие проблемы, мне нужно оценить их состояние.

Отметим, что в прошлом туре Серии А «Лацио» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1. До этого римляне встретились в Лиге Европы с «Селтиком» посреди недели и уступили – 1:2. После поединка с шотландской командой Индзаги заявил, что его подопечные проиграли незаслуженно.