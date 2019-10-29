Бурдиссо: «Надеемся, что Де Росси вернется на поле как можно скорее»

сегодня, 20:53

Спортивный директор «Бока Хуниорс» высказался о полузащитнике команды .

Даниэле перешел в «Боку» по своему желанию. Ему не везло с травмами, но его принадлежность и статус не подлежат обсуждению. Мы надеемся, что Де Росси вернется на поле как можно скорее.

Де Росси перешел в «Боку» прошлым летом. Травмы мешают игроку регулярно выступать за аргентинскую команду. Полузащитник принял участие только лишь в пяти матчах коллектива в нынешнем сезоне.