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Бурдиссо: «Надеемся, что Де Росси вернется на поле как можно скорее»

сегодня, 20:53

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо высказался о полузащитнике команды Даниэле Де Росси.

Даниэле перешел в «Боку» по своему желанию. Ему не везло с травмами, но его принадлежность и статус не подлежат обсуждению. Мы надеемся, что Де Росси вернется на поле как можно скорее.

Де Росси перешел в «Боку» прошлым летом. Травмы мешают игроку регулярно выступать за аргентинскую команду. Полузащитник принял участие только лишь в пяти матчах коллектива в нынешнем сезоне.

Отметим, что ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым Де Росси может вернуться в «Рому» как тренер.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 21:00
Здоровья Даниэлю.
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