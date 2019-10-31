Талалаев: «Рад, что мои футболисты дотерпели во втором тайме»

Главный тренер «Химок» прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России над «Оренбургом».

Хорошая кубковая игра. Очень рад, что мои футболисты дотерпели во втором тайме. В первом — играли в хороший футбол, а во втором — тяжеловато нам стало. У нас плотный график матчей и состав, я бы не сказал, что полурезервный, но пять человек не было. Ребята остались в Москве, чтобы готовиться к следующей игре. Поэтому ресурс не самый оптимальный был. Я очень рад, что команда проявила себя командой.