Бакаев: «Не понимаю, почему постоянно мусолят тему моей позиции»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

Не понимаю, почему мусолят постоянно тему моей позиции. Месяц прошел, а мы все говорим. Мне без разницы, где играть. Тренерская установка была меняться зонами с Зобниным. Потому что не получалось взламывать оборону.

Почему пропустили? Да просто так получилось. У них тоже хорошая команда. Конечно, надо дорабатывать — от первой до последней минуты доминировать. Ведь мы 70 минут практически не давали им к воротам нашим подойти. Но потом чуть сели. Но это нам работать надо, сборы будут, там поработаем.

Следующий раунд в Кубке — с ЦСКА . Очень желанный матч. Думаю, и они его ждут. Одна проблема — игра в следующем году. Но будем ждать и, надеюсь, проходить дальше.

Джордан в порядке, как и каждый игрок в нашей команде. Он нападающий — делает свою работу. Дай бог, будет и дальше забивать дубли, хет-трики и так далее. Моя роль? Я тоже буду забивать. Роль у каждого одна — защитник ты или форвард — забивать.