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Бистрович: «У „Зенита“ отличная команда. Они всегда очень сильны»

сегодня, 03:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

Каждая победа важна для нас. Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли. Теперь будем готовиться к «Зениту» — у них отличная команда, они всегда очень сильны. Как и мы, они играют на три фронта. Думаю, матч должен получиться очень интересным.

В предыдущем туре Премьер-Лиги «Зенит» одолел «Крылья Советов» (2:0), а ЦСКА уступил «Динамо» (0:1)

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
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сегодня в 03:42
ЦСКА в этом году вообще невпечетляет, могут разок ахнуть, но стабильности нет, Зенит выиграет, если захочет Семак))
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