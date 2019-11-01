Бистрович: «У „Зенита“ отличная команда. Они всегда очень сильны»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».
Каждая победа важна для нас. Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли. Теперь будем готовиться к «Зениту» — у них отличная команда, они всегда очень сильны. Как и мы, они играют на три фронта. Думаю, матч должен получиться очень интересным.
В предыдущем туре Премьер-Лиги «Зенит» одолел «Крылья Советов» (2:0), а ЦСКА уступил «Динамо» (0:1)