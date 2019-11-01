Червиченко: «Если бы Карпин выставил основу, всё сложилось бы по-другому»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу бывшей команды над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале «красно-белым» предстоит встретиться с ЦСКА.
Матч — чуть-чуть интереснее, чем скучно. Я думал, что «Ростов» будет играть основным составом, им сейчас нужен Кубок. Но у нас такие составители календарей, что перед ответственным матчем с «Краснодаром» «Ростов» не смог выпустить всех игроков, поэтому вышел играть дублем, что с учётом того, что игра проходила на поле соперника, похоронило интригу. С дублем «Спартак» справился неплохо, а когда вышло пару человек основного состава после 70-й минуты, конечно, у «красно-белых» начали появляться проблемы, которые выразились в забитый ростовчанами гол. Ну, спартаковцы всё равно молодцы: смогли довести матч до победы. Всё это благодаря Карпину: если бы он поставил основной состав, всё сложилось бы по-другому.
В 1/4 будет прелестный матч. Как всегда матч между «Спартаком» и ЦСКА проходит за пределом какой-либо логики, потому что у всех присутствует огромный эмоциональный накал. Не думаю, что «армейцы» осмелятся сделать так, как сделали ростовчане, — выйти вторым составом. Этот матч для «Спартака» будет гораздо сложнее, потому что ЦСКА сейчас хоть и играет неплохо, но им катастрофически не везёт, мячи не влетают. Они пытаются реабилитироваться. Они сейчас взвинченные, озлобленные, поэтому «красно-белым» будет очень тяжело. Но для «Спартака» единственный способ выбраться в европейские кубки — выиграть Кубок страны. Они тоже будут биться до последнего. Хотя по сегодняшнему матчу убойного настроя я не увидел. Играли хорошо, как могли, но чтобы люди умирали на поле, такого не было.