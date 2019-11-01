Пеллегрини призвал болельщиков «Вест Хэма» тепло встретить Кэрролла

сегодня, 09:04

Главный тренер «Вест Хэма» призвал болельщиков команды хорошо принять бывшего нападающего «молотобойцев» . Форвард может вскоре сыграть за «Ньюкасл» против «Вест Хэма», если вовремя восстановится после травмы.

Думаю, наши болельщики хорошо его встретят. Энди не мог остаться с нами по разным причинам. Он играл за «Вест Хэм», и болельщики хорошо к нему относились. Он заслуживает уважительного отношения в предстоящем матче.

Напомним, что минувшим летом Кэрролл перешел из «Вест Хэма» в «Ньюкасл» как свободный агент.