Пеллегрини призвал болельщиков «Вест Хэма» тепло встретить Кэрролла

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини призвал болельщиков команды хорошо принять бывшего нападающего «молотобойцев» Энди Кэрролла. Форвард может вскоре сыграть за «Ньюкасл» против «Вест Хэма», если вовремя восстановится после травмы.
Думаю, наши болельщики хорошо его встретят. Энди не мог остаться с нами по разным причинам. Он играл за «Вест Хэм», и болельщики хорошо к нему относились. Он заслуживает уважительного отношения в предстоящем матче.
Напомним, что минувшим летом Кэрролл перешел из «Вест Хэма» в «Ньюкасл» как свободный агент.