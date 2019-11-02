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«Зенит» - ЦСКА: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе хозяев

сегодня, 17:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси. 

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Напомним, что ЦСКА не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге уже восемь лет подряд.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   1 / 845
сегодня в 18:35
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 845
сегодня в 18:23
Удачи армейцам, тормозните автобус, мы идем к чемпионству
cska plus
cska plus
   8 / 845
сегодня в 18:22
Удачи армейцам!
Союзник противников
Союзник противников
   44 / 845
сегодня в 18:18
Обляков на месте-дело сделано.
sir_Alex
sir_Alex
   38 / 845
сегодня в 18:17
Пусть случится ничья)))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 845
сегодня в 18:11
Боевой составчик у Зенита. Победы ему. Гыгыгы
RamonCSKA
RamonCSKA
   387 / 845
сегодня в 18:08
обляков после такого ужасного матча ещё в старте???
даже от Набабкина толку больше
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Некакойшенко
   37 / 845
сегодня в 18:07
Пора Цска начинать готовиться к Камасутре. Наверно будет больно, но зато всем достанется.
Хотелось бы, чтобы рассуждения были о футболе, а не о твоей осведомленности в сфере, далекой от футбола. На эту тему лучше с детишками своими проведи беседу
ermak6848
ermak6848
   124 / 845
сегодня в 18:06
Даже ничья устроит по факту ЦСКА...
Ваня лучший
Ваня лучший
   37 / 845
сегодня в 18:05
У Зенита состав наилучший из возможного в настоящий момент. У ЦСКА Карпов ??, Нет Сигурдссона???? Не лучший вариант. С Набабкиным и Щенниковым было бы надежнее.
Некакойшенко
Некакойшенко
   26 / 845
сегодня в 18:03
Пора Цска начинать готовиться к Камасутре.
Наверно будет больно, но зато всем достанется.
Abverin
Abverin
   805 / 845
сегодня в 18:03
Зениту удачи и победы!
cska59
cska59
   585 / 845
сегодня в 18:01
Карпов,Обляков-беда .
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