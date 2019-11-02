«Зенит» - ЦСКА: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе хозяев

«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Напомним, что ЦСКА не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге уже восемь лет подряд.
Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.
Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.
даже от Набабкина толку больше
даже от Набабкина толку больше
Наверно будет больно, но зато всем достанется.
Наверно будет больно, но зато всем достанется.