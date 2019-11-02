Панченко - в атаке «Динамо» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.
«Динамо» сыграет против грозненцев в белой форме, «Ахмат» - в бело-зеленой.
Динамо вообще думает голы забивать в этом сезоне ??
14 игр 10 голов....
Да у всго Динамо получается статистика хуже чем у одного Шомуродова....
Динамо вообще думает голы забивать в этом сезоне ??
14 игр 10 голов....
Да у всго Динамо получается статистика хуже чем у одного Шомуродова....