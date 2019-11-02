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Панченко - в атаке «Динамо» на матч с «Ахматом»

сегодня, 12:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун. 

Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп. 

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе. 

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.

«Динамо» сыграет против грозненцев в белой форме, «Ахмат» - в бело-зеленой.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   118 / 836
сегодня в 13:57
Пора забивать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   1 / 836
сегодня в 13:39
Н'Жи, Филипп в запасе.......а это полстоимости всего состава....
Динамо вообще думает голы забивать в этом сезоне ??
14 игр 10 голов....
Да у всго Динамо получается статистика хуже чем у одного Шомуродова....
Mangur
Mangur
   538 / 836
сегодня в 13:36
Без комментариев
EAGinLE
EAGinLE
   76 / 836
сегодня в 13:17
Удачи Ахмату .
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