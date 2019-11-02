«Наполи» не смог победить в третьем туре подряд, проиграв «Роме»

«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Римляне (22 балла) поднялись на третье место в турнирной таблице, неаполитанцы (18 очков) - седьмые.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Наполи» 2:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло 19, Верету 55 (пенальти) - Милик 72 Нереализованный пенальти: Коларов 26
«Рома»: Лопес, Спинаццола, Четин, Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло (Юндер 81), Пасторе (Сантон 89), Клюйверт (Перотти 77), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон (Лосано 58), Руис, Зелински, Инсинье (Юнес 83), Милик, Мертенс (Льоренте 65)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Клюйверт 77, Инсинье 77, Мариу Руй 78, Спинаццола 86, Милик 88, Юндер 90+3, Четин 90+3, Четин 90+6
Удаление: Четин 90+6
В предыдущем туре «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой».