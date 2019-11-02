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«Наполи» не смог победить в третьем туре подряд, проиграв «Роме»

сегодня, 18:56
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Римляне (22 балла) поднялись на третье место в турнирной таблице, неаполитанцы (18 очков) - седьмые.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Наполи» 2:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло 19, Верету 55 (пенальти) - Милик 72 Нереализованный пенальти: Коларов 26

«Рома»: Лопес, Спинаццола, Четин, Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло (Юндер 81), Пасторе (Сантон 89), Клюйверт (Перотти 77), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон (Лосано 58), Руис, Зелински, Инсинье (Юнес 83), Милик, Мертенс (Льоренте 65)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Клюйверт 77, Инсинье 77, Мариу Руй 78, Спинаццола 86, Милик 88, Юндер 90+3, Четин 90+3, Четин 90+6

Удаление: Четин 90+6

В предыдущем туре «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Князь с офтопа меломана
   102 / 852
сегодня в 20:04
Сквозера горят, апээловский голубец тоже. Пока весёлый тур)
нашёл чему радоваться, вот ОМ с пеналя забил,но не помогло, 3-1 от ноунейма взлетели барсучий жир! вот это денёк!!!!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Nickolai S
   102 / 852
сегодня в 20:03
Грусть пичаль. Судья гарбатая всё купил! Гори в аду, шишка, это ты во всём виноват!!
Роналду обещал его прокатить на яхте,если бонопарта засудит.
Nickolai S
Nickolai S
   798 / 852
сегодня в 19:16
Грусть пичаль. Судья гарбатая всё купил! Гори в аду, шишка, это ты во всём виноват!!
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 19:10
С заслуженной победой римляне!
beefs
beefs
   852 / 852
сегодня в 19:06
Молодцы римляне...
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
   52 / 852
сегодня в 19:05
интересно п-ка будет ныть по поводу пенальти))) будет, так в следующем матче 5 поставят хахах
Сквозера горят, апээловский голубец тоже. Пока весёлый тур)
h8you
h8you
   42 / 852
сегодня в 19:02
интересно п-ка будет ныть по поводу пенальти))) будет, так в следующем матче 5 поставят хахах
Strikers188
Strikers188
   449 / 852
сегодня в 19:02
Четин умён не по годам, вовремя сфолил и по сути принёс 3 очка
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Князь с офтопа меломана
   102 / 852
сегодня в 19:01
Бедный Николка, аха-ха)
видать под плинтусом. скоро и Дима Билан их обыграет на расслабоне.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   102 / 852
сегодня в 19:00
даже в большинстве Наполионовцы не смогли победить тренера Шахтёра. Папа Карло в составе имеет буратин. ЖДём их на 10 месте,рядышком с биланом.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   52 / 852
сегодня в 18:58
Бедный Николка, аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   52 / 852
сегодня в 18:58
Хороший был матч и Рома, пожалуй, заслужила эту победу. Должен был Рокки ещё одну пенку ставить. Зелинский играл рукой в штрафной.
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