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Дубль Лукаку позволил «Интеру» обыграть «Болонью»

сегодня, 21:53
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (28 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Болонья» (12 очков) - 12-я.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Интер» 1:2 (0:0)
Голы: Сориано 59 - Лукаку 75, Лукаку 90+1 (пенальти)

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Медель 72), Сванберг, Орсолини, Сориано (Джемайли 76), Сансоне (Сантандер 84), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Политано 85), Гальярдини (Весино 72), Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева 74), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Брозович 35, Ларангейра 42, Сансоне 74, Шкриньяр 77, Бани 82, Весино 86

Ранее «Рома» одержала победу над «Наполи».

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Все комментарии
Броник
Броник
   482 / 892
сегодня в 22:41
Интер с победой!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   22 / 892
сегодня в 22:40
Опять два фейкомёта создают массовость кибератаки. Аха-ха)
Смешные как дети. Аха-ха)
RUSTY8
RUSTY8
   209 / 892
сегодня в 22:34
Всех нерадзурри с победой! Жаль, что Парик упорно ставит Галью, при живом здоровом Матвее. А так все дежурно. Удачи Интеру в Дортмунде.

Гоббам огнетушитель, бычкам вечером удачи! Давай, Маццари жги!!!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил L.F.С.
   22 / 892
сегодня в 22:31
Опять не выдержал ахахах несдержание это серьезно)))
Я так и знал, что ты не досмотрел мультик до конца. Аха-ха)
А там ИНТЕРесная развязка)))
h8you
h8you
   33 / 892
сегодня в 22:29
реально каждый тур либо липовый гол из оффсайда,либо левый пенальти...видимо хотят сменить чемпиона в кабинете,как это было в 2006
joma_inter
joma_inter ответил h8you
   664 / 892
сегодня в 22:27
90+ пенальти....когда уже закончат тащить этот кабинет?
Этот матч еще не начался с Торино!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 892
сегодня в 22:27
С победой чемпиона
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   129 / 892
сегодня в 22:26
а почему не 2 или 3 пенальти? Интер на классе пенальтей победил болонку. вот вам настоящий кабинет.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
   22 / 892
сегодня в 22:26
90+ пенальти....когда уже закончат тащить этот кабинет?
Только когда закончатся китайские юани)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил GYTSYL
   22 / 892
сегодня в 22:25
Причем рома? я про кабинет старый говорю(((( https://www.youtube.com/watch?v=iKDRbFAWSHI Ушел!(((
Так Рома и унизила миланский старый кабинет, от которого Берл ключи потерял. Аха-ха)
h8you
h8you
   33 / 892
сегодня в 22:25
90+ пенальти....когда уже закончат тащить этот кабинет?
GYTSYL
GYTSYL ответил Князь с офтопа меломана
   34 / 892
сегодня в 22:23
Ну почему? Сегодня Рома честно добыла три очка. А до "старухи" всем как раком до Луны, особенно милану, хоть судьи и помогают росонерцам. Аха-ха)
Причем рома? я про кабинет старый говорю((((

Ушел!(((
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Makcum
   22 / 892
сегодня в 22:23
Опять парочка дружных гоббов пришли и все разложили. И горит пламя! Forza Inter!
Ты как сморозишь что-нибудь, так интер и проигрывает или в ничью играет. Аха-ха)
Теперь на шмелей можно ставить с форой.
не пропадай. Аха-ха)
Makcum
Makcum
сегодня в 22:21
Опять парочка дружных гоббов пришли и все разложили. И горит пламя!
Forza Inter!
L.F.С.
L.F.С. ответил Князь с офтопа меломана
   15 / 892
сегодня в 22:17
Опять не выдержал ахахах несдержание это серьезно)))
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил L.F.С.
   22 / 892
сегодня в 22:16
Ахаха щас у кабинетных бомбанет)))
Кабинетных чуть чуть не килдымнули в Бирмингеме. Аха-ха)
Sergey Z
Sergey Z
   222 / 892
сегодня в 22:14
Интер с победой!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил GYTSYL
   22 / 892
сегодня в 22:14
а пеналь на рональде был с Дженоа??
Был более очевидным. Но ты утверждал обратное. Аха-ха), значит только что, своим вопросом, ты признал грязную судейскую подачку интеру. )
773sergeytank
773sergeytank ответил GYTSYL
   76 / 892
сегодня в 22:13
Разве в чемпионате не 38 туров? Или списал свой Милан из вышки?))
joma_inter
joma_inter
   664 / 892
сегодня в 22:12
Ууух горит то как а!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил GYTSYL
   22 / 892
сегодня в 22:12
https://www.youtube.com/watch?v=DMGWsnWCIq8
Взрыв накроет ливерный, картонный и барсучий кабинеты. Аха-ха)
Попомни мои слова.)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил GYTSYL
   22 / 892
сегодня в 22:11
Царь у тебя только старуха выигрывает все 36 туров честно,а остальные за счет судей(((( Смешно!! хахаха
Ну почему? Сегодня Рома честно добыла три очка.
А до "старухи" всем как раком до Луны, особенно милану, хоть судьи и помогают росонерцам. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   164 / 892
сегодня в 22:11
Поздравляю
GYTSYL
GYTSYL ответил Князь с офтопа меломана
   34 / 892
сегодня в 22:10
Возбудились картонные адвокаты. Аха-ха) Ничего, шмели накажут)
david-48
david-48 ответил Князь с офтопа меломана
   568 / 892
сегодня в 22:04
Возбудились картонные адвокаты. Аха-ха) Ничего, шмели накажут)
ахах! я не понимаю, к чему такой негатив вообще? нет бл*ть, фан Юве должен все таки обо*рать свой клуб подобными высказываниями...
GYTSYL
GYTSYL ответил Князь с офтопа меломана
   34 / 892
сегодня в 22:04
Возбудились картонные адвокаты. Аха-ха) Ничего, шмели накажут)
Царь у тебя только старуха выигрывает все 36 туров честно,а остальные за счет судей(((( Смешно!! хахаха
d_fincher
d_fincher
   5 / 892
сегодня в 22:03
Все-таки продать Лукаку было мастерским решением Сульшера. Великолепный тренер.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Князь с офтопа меломана
   184 / 892
сегодня в 22:03
Кабинетное позорище. Так и знал, что Лепен включится по полной, когда Болонья забила. Не ставит очевидный пенальти при счёте 1:1 в пользу Болоньи за толчок в спину Паласио в штрафной интера, зато ставит пенку за симуляцию Мартинеса от лёгкого касания на 93 минуте. Мартинесом не зря интересуется Барселона, такие актёры там в цене. Аха-ха) Теперь за несправедливость к Болонье должна быть ответочка.
я минут за 15 до конца матча, просто сидел и ждал когда поставят пенку интеру, вот не было сомнений, по игре они были убоги и смешны, по этому напрашивалось только одно спасение. как же я заржал когда таки свистнули)))
GYTSYL
GYTSYL ответил Князь с офтопа меломана
   34 / 892
сегодня в 22:02
Возбудились картонные адвокаты. Аха-ха) Ничего, шмели накажут)
а пеналь на рональде был с Дженоа??
Объективное мнение
Объективное мнение
   264 / 892
сегодня в 22:02
Лукаку молодец растет
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