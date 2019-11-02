Дубль Лукаку позволил «Интеру» обыграть «Болонью»

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 12-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (28 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Болонья» (12 очков) - 12-я.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Интер» 1:2 (0:0)
Голы: Сориано 59 - Лукаку 75, Лукаку 90+1 (пенальти)
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Медель 72), Сванберг, Орсолини, Сориано (Джемайли 76), Сансоне (Сантандер 84), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Политано 85), Гальярдини (Весино 72), Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева 74), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Брозович 35, Ларангейра 42, Сансоне 74, Шкриньяр 77, Бани 82, Весино 86
Ранее «Рома» одержала победу над «Наполи».
Смешные как дети. Аха-ха)
Смешные как дети. Аха-ха)
Гоббам огнетушитель, бычкам вечером удачи! Давай, Маццари жги!!!
Гоббам огнетушитель, бычкам вечером удачи! Давай, Маццари жги!!!
А там ИНТЕРесная развязка)))
А там ИНТЕРесная развязка)))
https://www.youtube.com/watch?v=U_ud5RqixYU
https://www.youtube.com/watch?v=iKDRbFAWSHI
Ушел!(((
Ушел!(((
Теперь на шмелей можно ставить с форой.
не пропадай. Аха-ха)
Теперь на шмелей можно ставить с форой.
не пропадай. Аха-ха)
Forza Inter!
Forza Inter!
https://www.youtube.com/watch?v=hvx_OLDy1e4&t=4s
Попомни мои слова.)
Попомни мои слова.)
А до "старухи" всем как раком до Луны, особенно милану, хоть судьи и помогают росонерцам. Аха-ха)
А до "старухи" всем как раком до Луны, особенно милану, хоть судьи и помогают росонерцам. Аха-ха)