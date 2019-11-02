ГлавнаяНовости

«Атлетико», не реализовав пенальти, не смог победить «Севилью»

сегодня, 22:20
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в игре 12-го тура испанской Примеры. Севильцы (21 балл) занимают четвертое место в турнирной таблице, «матрасники» (тоже 21 очко) - третьи.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Атлетико» 1:1 (1:0)
Голы: Васкес 28 - Мората 60 Нереализованный пенальти: - Диего Коста 72

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Васкес, Гудель, Эвер Банега (Посо 86), Окампос, Де Йонг (Чичарито 78), Торрес (Хордан 57)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Ариас 46), Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Эррера 78), Лемар (Диего Коста 46), Партей, Сауль, Коке, Корреа, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Лоди дос Сантос 27, Партей 34, Васкес 39, Торрес 40, Хордан 79, Корреа 80, Гудель 87

Ранее «Барселона» проиграла «Леванте», ведя 1:0.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» обыграл «Уотфорд»
Сегодня, 22:23 Комментарии18
Дубль Лукаку позволил «Интеру» обыграть «Болонью»
Сегодня, 21:53 ВидеоКомментарии39
«Марсель» одержал победу над «Лиллем»
Сегодня, 21:37 ВидеоКомментарии3
«Зенит» и ЦСКА обменялись голами
Сегодня, 20:57 Комментарии480
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Сегодня, 19:56 ВидеоКомментарии109
«Манчестер Сити» во втором тайме вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»
Сегодня, 19:56 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Князь с офтопа меломана
   31 / 892
сегодня в 23:20
Кабинетные полосатики это Барселона, а дельфинарий где? В Мадриде или Ливерпуле?)
Не тушуйся все ты доганяешь полосатик)
beefs
beefs
   861 / 892
сегодня в 23:07
Хорошие мальчики...
pomor45
pomor45
   167 / 892
сегодня в 23:03
Когда смотришь на ляпы европейских топов, как-то проще относишься к ляпам своих команд.
cevin cigan
cevin cigan
   69 / 892
сегодня в 22:49
VAMOS REAL!!!!!!!!!! Есть шанс стать первыми!!!
Объективное мнение
Объективное мнение
   264 / 892
сегодня в 22:44
Жаль
AlexNikit
AlexNikit
сегодня в 22:41
Отскочили мы сегодня.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Тео Джонс
   22 / 892
сегодня в 22:41
Быстро ты вертишься от кабинетных полосатиков к дельфинарию гыгы)
Кабинетные полосатики это Барселона, а дельфинарий где? В Мадриде или Ливерпуле?)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Князь с офтопа меломана
   31 / 892
сегодня в 22:39
Барселона и Атлетико уступают дорогу Реалу)))
Быстро ты вертишься от кабинетных полосатиков к дельфинарию гыгы)
Puni
Puni
   706 / 892
сегодня в 22:38
больше одного гола для Атлетико нонсенс)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   22 / 892
сегодня в 22:34
Барселона и Атлетико уступают дорогу Реалу)))
Стеллс
Стеллс
   389 / 892
сегодня в 22:28
Севилье повезло,как они в конце не пропустили,это чудо,пенальти опять же.Не хватает их на весь матч.Симеоне свою банду настраивает получше.Борьба будет упорной,все подравниваются.VARчудесен,минимизирует ошибки и убирает произвол,без него и гол бы засчитали и пенальти не поставили бы.
VIPded
VIPded
   114 / 892
сегодня в 22:27
Эх, Коста... Как же так??? (((
Шишанутый
Шишанутый
   84 / 892
сегодня в 22:26
Предсказуемый результат. На матчи Атлетико в этом сезоне можно смело ставить ничью))
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   22 / 892
сегодня в 22:21
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100