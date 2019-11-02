«Атлетико», не реализовав пенальти, не смог победить «Севилью»

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в игре 12-го тура испанской Примеры. Севильцы (21 балл) занимают четвертое место в турнирной таблице, «матрасники» (тоже 21 очко) - третьи.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Атлетико» 1:1 (1:0)
Голы: Васкес 28 - Мората 60 Нереализованный пенальти: - Диего Коста 72
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Васкес, Гудель, Эвер Банега (Посо 86), Окампос, Де Йонг (Чичарито 78), Торрес (Хордан 57)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Ариас 46), Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Эррера 78), Лемар (Диего Коста 46), Партей, Сауль, Коке, Корреа, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Лоди дос Сантос 27, Партей 34, Васкес 39, Торрес 40, Хордан 79, Корреа 80, Гудель 87
Ранее «Барселона» проиграла «Леванте», ведя 1:0.