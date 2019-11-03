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Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужит израильская бригада арбитров

03 ноября 2019, 12:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Сообщается, что матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужит израильская бригада арбитров, на игре будет работать VAR.

Главный судья встречи - 38-летний Орель Гринфельд. Ему помогут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони, резервный судья — Эйтан Шмулевич. Видеопомощник судьи — португалец Жоау Пиньейру, его ассистент — Рой Рейншрейбер из Израиля.

Напомним, что в первом матче «Зенит» уступил «Лейпцигу»

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил serh62
   668 / 946
03 ноября в 18:44
желаю что бы судейство было бы таким же как в матче с ЦСКА....но только в пользу Лейпцига.....надеюсь зениту отгрузят 3-4 мяча...
Правильно! Чтобы квота еврокубковая стала меньше и отлудогоренные больше не позорили страну последними местами в группах!
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
03 ноября в 17:53
Израильские...ну это шанс..ЭТИ возьмут..Правда возьмут много...Это не вилков..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Против_всех
   29 / 946
03 ноября в 17:13
Т.е. то ,что вчера вытворял Вилков на поле (ибо всё это шло на пользу зениту),тебя вполне устраивало? 1. Не показал на первых минутах Азмуну, железобетонную красную - на пользу зениту. 2.Удалил Бийола, где нарушения небыло и в помине - на пользу зениту. 3. Не удалил опять того же Азмуна, когда тот летел с прямой ногой в Магнуссона - на пользу зениту. И это еще не считая, других, всевозможных ,мелких +/- фолов, которые он "не замечал" со стороны зенита, фиксируя только армейские. Алё гараж, не слишком ли много арбитр, приносит зениту пользы, в отдельно взятом матче??
Обычное событие в РПЛ.....
Арбитры не достаточно профессиональны....это известно всем....

Вся разница только в том - кто плюётся в телевизор после ежетурных отмазок Егорова....
Вчера - это мы........сегодня - вы.........завтра третьи.....

Изначально был против чтоб РПЛ судил тот "междусобойчик" которым руководит Егоров...

Любо-дорого смотреть на работы импортных непредвзятых рефери при судействе наших команд....да и игроки ведут себя по-другому...

Уверяю тебя.....Зенит - последний кому необходима эта судейская лояльность ....после которой негатива больше чем пользы....
Против_всех
Против_всех ответил Jeck Denielse
   86 / 946
03 ноября в 16:36
Говорюж лучше покайся, облегчи душу))
Против_всех
Против_всех ответил Jeck Denielse
   86 / 946
03 ноября в 16:34
Т.е. то ,что вчера вытворял Вилков на поле (ибо всё это шло на пользу зениту),тебя вполне устраивало?
1. Не показал на первых минутах Азмуну, железобетонную красную - на пользу зениту.
2.Удалил Бийола, где нарушения небыло и в помине - на пользу зениту.
3. Не удалил опять того же Азмуна, когда тот летел с прямой ногой в Магнуссона - на пользу зениту.

И это еще не считая, других, всевозможных ,мелких +/- фолов, которые он "не замечал" со стороны зенита, фиксируя только армейские.

Алё гараж, не слишком ли много арбитр, приносит зениту пользы, в отдельно взятом матче??
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
03 ноября в 16:12
Считаю так. Если израильская бригада не поможет лазурным!! Перекрыть Израилю газ! Или чё там у них.. кароче!! Перекрыть! Или.. открыть границы с арабами!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   94 / 946
03 ноября в 15:50
3 поражения в Ле случилось из за слабости ЦСКА. На данный момент ЦСКА не способен играть на двух фронтах. Но с таким составом без помощи судей вы тоже ничего не можете. Ты прав бийол подвёл команду но Вилков это увидел а два железобетонные жёлтые на азмуне не увидел вот в чем вопрос. Вы обвиняете всех бийола Гончаренко ЦСКА Гигера даже болельщиков Спартака но не говорите что Вилков ошибся и что он должен был удалять азмуна
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Против_всех
   29 / 946
03 ноября в 15:22
Тебе вообще не стремно ,после вчерашнего, городить тут свой огород?! Покаялся б лучше! Гы
"Огород" - это 600 самоуспокоительных комментов .....
Типа Зенит чемпион прошлого сезона и ныне идёт на 1-м месте - только из-за Вилкова....)))
Нашли таки "удобную" причину...по которой нет возможности Зенит в таблице перепрыгнуть....))

А каится пусть Вилков ....почему то посчитавший что без него Зенит с ЦСКА не справится...))).....и Бийол оставивший команду в меньшенстве...."включив Джеки Чана" через 3 минуты после первой жёлтой.....
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
03 ноября в 15:20
Лейпциг в двух матчах своего чемпионата только что отгрузил 8 и 6 мячей соперникам. Вот и посмотрим как газпроект без Вилкова будет играть.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   2 / 946
03 ноября в 14:54
Вваленсия - это зачет)...
Против_всех
Против_всех ответил Jeck Denielse
   86 / 946
03 ноября в 14:34
Тебе вообще не стремно ,после вчерашнего, городить тут свой огород?! Покаялся б лучше! Гы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Против_всех
   29 / 946
03 ноября в 14:28
Вчера настал час истины! зенит с трудом, да ещё и при помощи продажного судьишки, вытянул ничейку, у команды, которая в октябре проиграла всем, кому только можно, но не пошла на дог с дюковщиной!
А разве "Час истины" не в другом ??
5 побед подряд в РПЛ при "егоровцах"
И 3 поражения подряд в ЛЕ без "егоровцев"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 14:23
Спартаку,Краснодару,Локомотиву его судейство не помогло обыграть ПАОК, Атлетико и Вваленсию.....

Посмотрим как с Зенитом......
Против_всех
Против_всех
   86 / 946
03 ноября в 14:16
Вчера настал час истины! зенит с трудом, да ещё и при помощи продажного судьишки, вытянул ничейку, у команды, которая в октябре проиграла всем, кому только можно, но не пошла на дог с дюковщиной!
Против_всех
Против_всех
   86 / 946
03 ноября в 14:09
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 14:02
    Немцы с евреями не дружат к тому же миллер тоже израильтянин.
    Footbolista
    Footbolista ответил Serg3.12
       2 / 946
    03 ноября в 13:58
    В Питере немцев всегда много было...немецкая слобода и др....про Екатерину II как бы не забыть)...
    Serg3.12
    Serg3.12 ответил Footbolista
       15 / 946
    03 ноября в 13:56
    Миллер российский немец..."шалом" не катит)...
    Милер... немец...
    старыми категориями рассуждаешь)
    Он - питерский!)
    Serg3.12
    Serg3.12 ответил Footbolista
       15 / 946
    03 ноября в 13:53
    Немцы попали похоже...
    Может случиться и наоборот, сейчас терки с израильтянами
    ziborock
    ziborock ответил порт
       11 / 946
    03 ноября в 13:51
    Что то громко закудахтали писаки вылетевшего с позором недоклуба из ЛЕ диванные эксперты.
      порт
      порт
         461 / 946
      03 ноября в 13:50
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Т34
           7 / 946
        03 ноября в 13:47
        Упрощаешь. А контакты и подкармливание УЕФА путем спонсорства? Там и чинушам достаётся немало. Наша госкормушка щедра.
        Т34
        Т34 ответил Ваня лучший
           27 / 946
        03 ноября в 13:44
        Придётся Миллеру включать все свое обаяние.
        Его обаяние в крупном наличии инвалюты.
        Против_всех
        Против_всех
           86 / 946
        03 ноября в 13:38
          Footbolista
          Footbolista ответил Сергеевич вернулся1
             2 / 946
          03 ноября в 13:19
          Миллер российский немец..."шалом" не катит)...
          ziborock
          ziborock
             11 / 946
          03 ноября в 13:18
          Смотрю Вилкова нет! Готовьтесь, бомжи, играть по честному!)))
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
             45 / 946
          03 ноября в 13:17
          Миллер:
          -Шалом Орель!!!
          😂
          Против_всех
          Против_всех
             86 / 946
          03 ноября в 13:13
            Бомж немытый
            Бомж немытый
               8 / 946
            03 ноября в 13:07
            Победы Лейпцигу над дюковщиной и миллерщиной.
            drug01
            drug01
               123 / 946
            03 ноября в 13:06
            Желаем удачи!
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