Сообщается, что матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужит израильская бригада арбитров, на игре будет работать VAR.
Главный судья встречи - 38-летний Орель Гринфельд. Ему помогут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони, резервный судья — Эйтан Шмулевич. Видеопомощник судьи — португалец Жоау Пиньейру, его ассистент — Рой Рейншрейбер из Израиля.
Напомним, что в первом матче «Зенит» уступил «Лейпцигу».
Арбитры не достаточно профессиональны....это известно всем....
Вся разница только в том - кто плюётся в телевизор после ежетурных отмазок Егорова....
Вчера - это мы........сегодня - вы.........завтра третьи.....
Изначально был против чтоб РПЛ судил тот "междусобойчик" которым руководит Егоров...
Любо-дорого смотреть на работы импортных непредвзятых рефери при судействе наших команд....да и игроки ведут себя по-другому...
Уверяю тебя.....Зенит - последний кому необходима эта судейская лояльность ....после которой негатива больше чем пользы....
Арбитры не достаточно профессиональны....это известно всем....
Вся разница только в том - кто плюётся в телевизор после ежетурных отмазок Егорова....
Вчера - это мы........сегодня - вы.........завтра третьи.....
Изначально был против чтоб РПЛ судил тот "междусобойчик" которым руководит Егоров...
Любо-дорого смотреть на работы импортных непредвзятых рефери при судействе наших команд....да и игроки ведут себя по-другому...
Уверяю тебя.....Зенит - последний кому необходима эта судейская лояльность ....после которой негатива больше чем пользы....
1. Не показал на первых минутах Азмуну, железобетонную красную - на пользу зениту.
2.Удалил Бийола, где нарушения небыло и в помине - на пользу зениту.
3. Не удалил опять того же Азмуна, когда тот летел с прямой ногой в Магнуссона - на пользу зениту.
И это еще не считая, других, всевозможных ,мелких +/- фолов, которые он "не замечал" со стороны зенита, фиксируя только армейские.
Алё гараж, не слишком ли много арбитр, приносит зениту пользы, в отдельно взятом матче??
1. Не показал на первых минутах Азмуну, железобетонную красную - на пользу зениту.
2.Удалил Бийола, где нарушения небыло и в помине - на пользу зениту.
3. Не удалил опять того же Азмуна, когда тот летел с прямой ногой в Магнуссона - на пользу зениту.
И это еще не считая, других, всевозможных ,мелких +/- фолов, которые он "не замечал" со стороны зенита, фиксируя только армейские.
Алё гараж, не слишком ли много арбитр, приносит зениту пользы, в отдельно взятом матче??
Типа Зенит чемпион прошлого сезона и ныне идёт на 1-м месте - только из-за Вилкова....)))
Нашли таки "удобную" причину...по которой нет возможности Зенит в таблице перепрыгнуть....))
А каится пусть Вилков ....почему то посчитавший что без него Зенит с ЦСКА не справится...))).....и Бийол оставивший команду в меньшенстве...."включив Джеки Чана" через 3 минуты после первой жёлтой.....
Типа Зенит чемпион прошлого сезона и ныне идёт на 1-м месте - только из-за Вилкова....)))
Нашли таки "удобную" причину...по которой нет возможности Зенит в таблице перепрыгнуть....))
А каится пусть Вилков ....почему то посчитавший что без него Зенит с ЦСКА не справится...))).....и Бийол оставивший команду в меньшенстве...."включив Джеки Чана" через 3 минуты после первой жёлтой.....
5 побед подряд в РПЛ при "егоровцах"
И 3 поражения подряд в ЛЕ без "егоровцев"
5 побед подряд в РПЛ при "егоровцах"
И 3 поражения подряд в ЛЕ без "егоровцев"
Посмотрим как с Зенитом......
Посмотрим как с Зенитом......
старыми категориями рассуждаешь)
Он - питерский!)
старыми категориями рассуждаешь)
Он - питерский!)
-Шалом Орель!!!
😂
-Шалом Орель!!!
😂