Вы верите в правосудие в РПЛ?

сегодня, 11:30

Фаворитам нужны идеально работающие судьи? «Соккер.ру» настаивает на правильных вопросах после новых споров.

Система важнее имен?

Остался клуб, довольный судейством? Даже «Зенит» жаловался несколько раз после отдельных матчей. Не говоря о «Спартаке», «Краснодаре» или ЦСКА . Говорят, эти клубы РПЛ пытались инициировать отставку главы судейского корпуса, почти все их поддержали. Про ФНЛ и ПФЛ не начинаем – там с арбитражем часто и давно беда.

Но вот уволят Егорова, строго накажут всех рефери, которые систематически ошибаются – заживем. Или нет? Наивно полагать, что что-то по-настоящему изменится в огромной системе судейства всех лиг с заменой одного. Когда за пять веков в истории государства в нем ночевало завидное правосудие? Когда единые грамотные нормы работали в большинстве случаев?

Когда человек с улицы чувствовал себя защищенным законом? Были цари, затем строгая вертикаль, что влиятельнее буквы закона. «Маленьких людей» не учили веками, что у них есть железные работающие права, что правосудие – норма, а если нет – пора на баррикаду. Есть английское, романское, германское, скандинавское право. Видите, чьего права как мирового эталона не хватает?

Сила в правде – красиво звучит, и не всюду работает. Футбольный арбитраж не уникальное постыдное явление. А вот поговорку «закон – что дышло» не всюду поймут. И когда в РФС на судейское царство назначили Егорова, то обрекли. А затем он допустил ужасный по качеству судейства сезон. В прошлом бывало еще хуже, но если убрать предвзятые мнения клубов, оставив оценки экспертов – провал останется.

Никаких выдумок, Егоров лично постоянно признает ошибки и не раз наказывал арбитров. Но те начальника не уважают совершенно, ведь поступают так, как им выгодно. Значит, руководитель или одобряет действия плохих работников, или неэффективный, или все вместе. Плохо в любом случае. Егорова стоит заменить, но дальше нужен только Дон Кихот, только скрещенный с Бэтменом.

В итоге проиграет борьбу системе, но только безумец ее хотя бы начнет. Во многих странах мира правозащитников выставляют юродивыми, а они зачастую люди грамотные. Такой человек и нужен. Системе ведь много лет, система не меняется. Но всегда огорчает, когда она вредит. Сейчас гидра мешает, ведь борьба в РПЛ плотная, любой скандал может повлиять на ситуацию в таблице. Вернее, уже повлиял.

Есть у вас под боком честный и грамотный человек из мира футбольного судейства, чтобы обречь его на страдания и сделать объектом хейта вместо провалившегося Егорова? Тащите сюда, поставим главой арбитров.

Законность можно купить?

Говорят, нужны варяги со свистками в РПЛ . Опытные судьи из Европы приезжают в Казахстан, чтобы показать класс – обычные судьи, не футбольные. Стала ли страна из Азии примером правового государства? Нет, но учатся у лучших, и хотя бы отдельные не криминальные дела в Казахстане рассматривают те, в чьей объективности стороны процесса не сомневаются.

Так что самая умная идея – иностранные арбитры в РПЛ . Но она частично разбивается о календари. Чем заняты в субботу и воскресенье лучшие судьи Европы? Работают у себя на родине в сложных матчах! Значит, пригласить получится лишь невостребованных людей из второго эшелона. А знаете, чем эти рефери плохие? Не миллионеры. Сейчас упрекаем россиян, а потом будем словенца, турка или испанца.

И даже если выписать топовых людей, оплатив их честность, то все фавориты начнут запрашивать покупное извне правосудие. Потом один получит Вилкова, Лапочкина или Безбордова, второй – Скомину, и снова будет скандал. Чтобы выиграть чемпионство не обязательно, чтобы ошибки рефери были в твоих матчах. Иногда хватает того, что «топят» конкурентов в проходных играх, которые почти никто не смотрит.

Значит, нужны десятки приглашений крутых иностранцев, и в этом месте РПЛ и РФС напомнят, насколько они бедные организации. Или стоит хотя бы матчи повышенного риска облагородить? Скорее всего, – нужно.

Правосудия в РПЛ не будет?

Верите ли вы лично в завидное правосудие в российском футболе в обозримом будущем? Можете мечтать об оазисе законности в болоте, но у вас-то нет права голоса. А вот у тех, кто давно одобряет поочередные ошибки в пользу совершенно разных клубов, но по сумме последних лет в основном четырех разных чемпионов РПЛ – полно прав. Они решают, и им плевать на репутацию.

Ключевые рефери настолько загнанные, зависимые, слабые и никакие, что нет другого выбора, как менять их, а не одного Егорова. Пора наказывать исполнителей преступлений против футбола, если предполагаемые фанатами заказчики всегда уходили безнаказанными. Но у кого есть право наказывать? Только у Дюкова – бывшего босса «Зенита». В РФС после Фурсенко и Мутко питерская монархия, а лжецаря Толстых быстро сделали прокаженным, отрезав от спонсоров.

Но что забавно, борьба за правосудие в системах, где его нет – например, в развивающийхся странах, часто включает пункт с показательной поркой для тех, кто подыграл именно твоему окружению. Вилков не удалил Азмуна, Егоров назначил на игру арбитра странной квалификации, зная историю взаимоотношений с «Зенитом» - идеальный момент для Дюкова. А если реакции не будет, то непонятно, зачем было соглашаться на пост?

Никто ведь не заставлял силой баллотироваться в ад. Клубы давно возмущаются судейством, фанаты – постоянно, пора активно действовать, 15-й тур на дворе – половина сезона прошла, а скандалов уже на два чемпионата. Интрига до конца не убита только чудом. Зачем это все, если идет сложная и увлекательная футбольная борьба? Плохие арбитры лишние в системе координат РПЛ , от них стратегически нулевая польза.

Неловко бывало поклонникам разных клубов – странное судейство кочует от одного фаворита к другому. Вспомните стыдный для «спартаковцев» старт сезона. Параллельно падает уровень самих арбитров. С таким вектором мы и ляпы в пользу «Краснодара» видим, хотя Галицкого сложно заподозрить в поклонении методам старой школы. Но чаще, конечно, засуживают «быков». Например, вы сразу угадаете судью, который назначил победный пенальти в игре «Локомотива» и «Краснодара»

В бойне за прямую путевку в ЛЧ работал некто Вилков. То есть человек непостижимым образом ошибается в важнейшей игре, это официально признают, а затем ставят именно на «Зенит» - ЦСКА в новом сезоне? Бездействие в такой ситуации со стороны боссов РФС – преступление. Пора думать о будущем. Рефери старой школы не отмоют репутацию никогда, давно пора готовить молодых на замену. Иностранцы – как временная опция, чтобы точечно убрать скандалы хотя бы в ключевых играх, пока российский судейский корпус на самом дне.

Систему надо перезагрузить, но нет человека, который рискнет плыть против течения. Значит, ждем новые скандалы, ведь российские рефери старой школы, к сожалению, в глазах фанатов, футболистов и тренеров это уже не только профессия, но и диагноз.