ГлавнаяНовости

Директор «Торино»: «Почему „Лечче“ дали пенальти против „Юве“, а нам нет?»

03 ноября 2019, 05:34
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Генеральный директор «Торино» Антонио Коми расстроен тем, что его команде не дали пробить пенальти в матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса» (0:1). Защитник «бьянконери» Матийс Де Лигт коснулся мяча рукой в своей штрафной, но арбитр не нашёл оснований для назначения 11-метрового. 

Мы хотели увидеть выступление «Торино» с правильным настроем и характером, что определённо и получили сегодня вечером.

Что расстраивает и сбивает с толку, так это то, что «Лечче» дали пробить пенальти в матче с «Ювентусом», а нам нет. Это были очень похожие друг на друга ситуации, и я не понимаю, почему в тот раз дали 11-метровый, а в этот нет. Мы просто хотели бы увидеть некоторую последовательность в решениях.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Егоров: «Гол „Краснодара“ был засчитан верно»
05 ноября Комментарии16
Егоров: «Назначенный в ворота „Ахмата“ пенальти был ошибочным»
05 ноября Комментарии5
Егоров: «Дюков продолжает мне доверять»
05 ноября Комментарии60
Егоров: «Вилков поступил правильно, удалив Бийола»
05 ноября Комментарии24
Алдонин: «Назначение Вилкова на игру „Зенит“ - ЦСКА было спорным»
04 ноября Комментарии40
ОфициальноФранцузские арбитры будут работать на матче «Локомотив» - «Ювентус»
04 ноября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
03 ноября в 12:39
Потому что Лечче более достойно играл в том матче))
h8you
h8you
   39 / 946
03 ноября в 12:14
потому что ты идиот))) в Лeчче была явная рука.тут мяч попал в руку,которую Де Лихт прижимал
Makcum
Makcum
   918 / 946
03 ноября в 10:04
Гоббоконям везде мерещится заговор против ювы, если бы не это то не досягаемы :)))))))
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 08:23
Все понимают, что интригу в чемпионате поддерживают арбитры, иначе Ювентус уже был бы не досягаем, но это не значит, что левые пенки в ворота Ювентуса будут назначать в каждом туре. Ахаха)
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
03 ноября в 07:34
Судят всегда в пользу сильнейшего.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
03 ноября в 06:32
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100