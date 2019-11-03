Директор «Торино»: «Почему „Лечче“ дали пенальти против „Юве“, а нам нет?»

Генеральный директор «Торино» Антонио Коми расстроен тем, что его команде не дали пробить пенальти в матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса» (0:1). Защитник «бьянконери» коснулся мяча рукой в своей штрафной, но арбитр не нашёл оснований для назначения 11-метрового.

Мы хотели увидеть выступление «Торино» с правильным настроем и характером, что определённо и получили сегодня вечером.

Что расстраивает и сбивает с толку, так это то, что «Лечче» дали пробить пенальти в матче с «Ювентусом», а нам нет. Это были очень похожие друг на друга ситуации, и я не понимаю, почему в тот раз дали 11-метровый, а в этот нет. Мы просто хотели бы увидеть некоторую последовательность в решениях.