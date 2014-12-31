Top.Mail.Ru
Борха Фернандес вернулся в Испанию

31 декабря 2014, 17:18
 Опытный полузащитник Борха Фернандес вернулся из Индии в Испанию, подписав контракт с «Эйбаром».
 
Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне Борха выступал за «Хетафе».
Перевод с twitter.com Автор: Юрий Зотов
