Борха Фернандес вернулся в Испанию
1420035496
Опытный полузащитник Борха Фернандес вернулся из Индии в Испанию, подписав контракт с «Эйбаром».
