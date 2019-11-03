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Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» в матче с «Кальяри»

03 ноября 2019, 18:01
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении команды в матче с «Кальяри».

Мы сыграли ниже своих возможностей и не побеждали в индивидуальных единоборствах. Проблема здесь не в физическом состоянии футболистов, поскольку мы пытались отыграться вплоть до конца матча. К сожалению, «Аталанта» плохо начала встречу и проиграла ее еще в первом тайме. Во второй половине мы действовали совершенно по-другому. Во втором тайме «Аталанта» могла получить больше проблем из-за контратак «Кальяри», но мы хорошо защищались и при этом не прекращали активно играть в нападении.

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