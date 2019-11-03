Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» в матче с «Кальяри»

Наставник «Аталанты» высказался о поражении команды в матче с «Кальяри».

Мы сыграли ниже своих возможностей и не побеждали в индивидуальных единоборствах. Проблема здесь не в физическом состоянии футболистов, поскольку мы пытались отыграться вплоть до конца матча. К сожалению, «Аталанта» плохо начала встречу и проиграла ее еще в первом тайме. Во второй половине мы действовали совершенно по-другому. Во втором тайме «Аталанта» могла получить больше проблем из-за контратак «Кальяри», но мы хорошо защищались и при этом не прекращали активно играть в нападении.