Азмун: «Надеюсь, что буду играть за „Зенит“ еще долгие годы»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своей адаптации в составе питерского клуба.
Дело не только во мне. Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба.
У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, что буду играть за «Зенит» еще долгие годы и мы поможем друг другу добиваться успеха.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Азмуна следующим летом.
Я заметил многие ваши со спартачами соревнуются кто в пафосе круче. Обвиняя спартачей сами в таких превратились.
Я заметил многие ваши со спартачами соревнуются кто в пафосе круче. Обвиняя спартачей сами в таких превратились.