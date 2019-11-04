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Азмун: «Надеюсь, что буду играть за „Зенит“ еще долгие годы»

04 ноября 2019, 13:26

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своей адаптации в составе питерского клуба.

Дело не только во мне. Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба.

У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, что буду играть за «Зенит» еще долгие годы и мы поможем друг другу добиваться успеха.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Азмуна следующим летом. 

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Все комментарии
tuman960
tuman960 ответил Байкал-38
   164 / 946
05 ноября в 09:55
Так я и слежу и в отличии от таких как Jeck Denielse не пишу им о том, что Локо гранд европейского футбола и всякой другой пафосной хрени. Я заметил многие ваши со спартачами соревнуются кто в пафосе круче. Обвиняя спартачей сами в таких превратились.
никакого пафоса нет,есть только рейтинг УЕФА!!!Зенит долгие годы входит в 20 на данный момент 22-это позволяет говорить о большом европейском клубе(на топ конечно не тянет) и вся остальная лабуда мало интересна -ДРУГИХ КРИТЕРИЙ нет!!Хотя лично для меня эти разговоры неинтересны , бессмысленны и вредны!!!!!!!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   588 / 946
05 ноября в 09:10
ВРоде бы его продать хотели?
ДСА
ДСА
   213 / 946
05 ноября в 08:50
Уже прижился в Зените.
Gahi
Gahi
   289 / 946
05 ноября в 07:06
Удачи, и ждём игры с Р.Б.
Байкал-38
Байкал-38 ответил tuman960
   75 / 946
05 ноября в 04:52
ты на свой локо смотри,там как потеря очков,так у Сёмина истерика,а Смолов заикается!!!!!
Так я и слежу и в отличии от таких как Jeck Denielse не пишу им о том, что Локо гранд европейского футбола и всякой другой пафосной хрени.
Я заметил многие ваши со спартачами соревнуются кто в пафосе круче. Обвиняя спартачей сами в таких превратились.
gentlewolf
gentlewolf
   409 / 946
05 ноября в 02:56
редкое кю этот азмун
Физручини
Физручини
   372 / 946
04 ноября в 23:17
С такой реализацией едва ли
valt134
valt134
   270 / 946
04 ноября в 21:26
Скоро перейдёт в другой клуб и будет эту же «лапшу» на уши болелам вешать. Разница-в названии клуба.
Пепс
Пепс
   199 / 946
04 ноября в 20:55
Давай давай Сердар ...труба она такая ...толстая ))))
tuman960
tuman960 ответил Байкал-38
   164 / 946
04 ноября в 20:46
Ты не перестаёшь меня веселить сегодня!!! Зенит большой европейский клуб? Может ещё гранд? Расскажи как играет Зенит в Европе, вместе посмеёмся. Последний успех был 11 лет назад, ещё у того настоящего Зенита со своими воспитанниками!!! Единственное, что может соответствовать большому европейскому клубу, так это большие вложения и не более того. В ЛЧ потолок выход из группы. В ЛЕ потолок выход в 1/4 финала. Открой "Зенит в еврокубках" и посмотри с кем Зенит встречался в последние годы. Особенно посмотри как он попадал в ЛЕ проходя "грандов" европейского футбола: Динамо (Минск), Мольде,Утрехт, особенно Бней Иегуда дома проигрывая 0:1 падал, тянул время, так наверное все гранды делают. Из всех клубов наши игроки хотят уехать в более сильный чемпионат в хороший клуб, что бы расти в футбольном плане и только из Зенита даже лавочники уезжать не хотят, так как знают, что больше нигде так платить не будут!!! А по поводу Смолова, так ты ему этот вопрос и задай! Кстати начни уже нормально следить за футболом, что не скажешь, то конфуз! Смолов в Локо пришёл уже в разобранном состоянии или ты ЧМ 2018 года не смотрел и ничего не слышал? Как раз в Локо его и пытаются реанимировать, даже в сборную вернулся. Да, уж раньше думал ты разбираешься в футболе, но в последнее время пообщавшийся с тобой понял обратное! Теперь вы со спартачами соревнуетесь у кого пафоса больше!!!
ты на свой локо смотри,там как потеря очков,так у Сёмина истерика,а Смолов заикается!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Footbolista
   45 / 946
04 ноября в 20:41
По мне так Азмун хороший нап. В Рубине и в Ростове был наконечником в атаке, сам играл на команду, отрабатывал в защите, помогая в обороне. В Зените другая история по-моему. Друид медленный и иранец с ним теряет в атаке скорость. Азмун-многогранен, когда Дзюба-однообразен. Команда играет примитивно, навесами на столба. Хотя и в Рубине, в Ростове, партнёры также,где-то навесами искали иранца, закидывая круглого за шиворот защитников и там уже за счёт скорости, техники Азмун делал результат.
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
04 ноября в 20:04
Хрен теперь его оторвёшь от газовой трубы!
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
04 ноября в 19:51
"Нас и тут неплохо кормят!"
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил alexgurzan
   232 / 946
04 ноября в 19:46
Нарушает правила. Подобные аватары одобряться не будут.
-///-
alexgurzan
alexgurzan ответил Карабахский Дрон
   322 / 946
04 ноября в 19:27
-////--
Нарушает правила. Подобные аватары одобряться не будут.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил kingoffam
   397 / 946
04 ноября в 19:23
Давно говорил,что вы,питерские,живете в придуманном вами же мире.Одна синяя таблетка на всех...
Чекни последних чемпионов России, сколько очков заработали клубы РФПЛ в копилку нашего рейтинга коэффициентов УЕФА.Это мясцо поживает в своем мирке, где они лучшие в России.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 19:16
Присосался к трубе, на поле охамел - Федот, да не тот. Нашёл свою семью.
MaxRnD
MaxRnD
   376 / 946
04 ноября в 18:59
Пока не вынесут что ли ?
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
04 ноября в 18:52
-////--
Footbolista
Footbolista ответил Крутой камерунец
   2 / 946
04 ноября в 18:49
Дзюба хоть пашет...Азмун вообще отдыхает на поле...
kts
kts
   62 / 946
04 ноября в 18:49
Дорога через Зенит не ведет к храму.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Footbolista
   61 / 946
04 ноября в 18:48
Азмун очень посредственный игрок...по мне так вообще никакой...
дзюба это дерево тоже,мне абсолютно непонятна эта истерия вокруг него.ни техники,ни удара,ни видения поля.ибрагимович или павлюченко,да любой другой форвард таранного типа по сравнению с ним балерина.очень его образ раскручен на пустом месте.
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
04 ноября в 18:41
Азмун очень посредственный игрок...по мне так вообще никакой...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   61 / 946
04 ноября в 18:37
млйа. джек.я всегда трещал с твоих фантастических постов о том какой зенит сильный,какой стабильный,какой какой какой. пиком ваших изречений стал пост одного вашего (кажется помора) о том что весь этот шик и пир во время чумы зенит якобы окупает и остаётся намного в плюсе,на аргументы он копипастил какую то непонятную простыню с циферками и прочей белибердой и ссылался на какую то строительную компанию которая этот отсчет сделал.т е человек реально верил что зенит по окупаемости обходит юве,милан,мю и прочих,ты представляешь степень мании величия?это не3доровая шизофазия.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
04 ноября в 18:33
Не все мечты сбываются!!!
kingoffam
kingoffam ответил Зеленыйслоник
   133 / 946
04 ноября в 18:32
Да Зениту достаточно сравнивать себя со свининой, чтобы чувствовать себя галактикос.
Давно говорил,что вы,питерские,живете в придуманном вами же мире.Одна синяя таблетка на всех...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
04 ноября в 18:27
Надейся, да сам не оплошай)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Юрниекс
   397 / 946
04 ноября в 18:27
Твой великий,сидящий на шее у всей страны клуб,хоть рах играл в 1/4 в Л.Ч.? И никогда не будет,если конечно вилкова судить не поставят..Хотя ВСЕГДА играет в самых слабых группах..Газпром и там рулит?
А почему не полуфинал, как у Спама в бородатые 90?Почему бы не посмотреть на наличие суперкубка европы?Или, например, посмотреть на вечный рекорд игорька?Или кто у нас, прямо сейчас, проигрывает Лудогорцу, Ференцварошу, и занимает "почетное" четвертое место в группе.Или кто у нас постоянно проигрывает Виктори из Плзени путевку с Лигу Европы?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил kingoffam
   397 / 946
04 ноября в 18:23
Так вам для осознания собственного величия нужен какой-то фон?Дык сравните себя с армавирским Торпедо допустим.Будете просто галактикос!))))
Да Зениту достаточно сравнивать себя со свининой, чтобы чувствовать себя галактикос.
kingoffam
kingoffam ответил Зеленыйслоник
   133 / 946
04 ноября в 18:11
на фоне "великих" хрюшек, которые позорят раз за разом Россию в ЕК, на фоне вечночетвертого ЦСКА в ЛЧ, а теперь уже и ЛЕ, Зенит, действительно, по российским меркам, топ-клуб.
Так вам для осознания собственного величия нужен какой-то фон?Дык сравните себя с армавирским Торпедо допустим.Будете просто галактикос!))))
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