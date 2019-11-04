Азмун: «Надеюсь, что буду играть за „Зенит“ еще долгие годы»

Форвард «Зенита» рассказал о своей адаптации в составе питерского клуба.

Дело не только во мне. Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба.

У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, что буду играть за «Зенит» еще долгие годы и мы поможем друг другу добиваться успеха.