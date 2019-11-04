Гацкан: «Анюкова провоцировали в матче с „Оренбургом“»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о потасовке во время матча с «Оренбургом».

Ничего сверхъестественного там не произошло. Игроки «Оренбурга» направились к боковому судье, требуя пенальти, мы вступились за арбитра. Начался замес. А дальше слово за слово, и возникла свара. Никто не хотел уступать. Ребята шли до конца.

Анюкова никто не осуждает. Просто его оппонент из «Оренбурга» начал провоцировать, сказал много нехороших слов. Анюков был чуть-чуть на взводе и не сдержался. Со всеми бывает.

Игра сама по себе провоцировала такую ситуацию? В целом, нет. Скорее, эта была просто вспышка. Матч был интенсивный, жесткий. Много подкатов, много отборов. Никто не хотел проигрывать. Но за пределы дозволенного никто не выходил.

Почему я активно не участвовал в потасовке? Потому что уже много раз участвовал в подобных сварах и заранее решил не получать желтые карточки. Знаю по себе, если включусь, то все может закончиться и двумя красными, и тремя.