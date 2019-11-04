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Гацкан: «Анюкова провоцировали в матче с „Оренбургом“»

04 ноября 2019, 11:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о потасовке во время матча с «Оренбургом».

Ничего сверхъестественного там не произошло. Игроки «Оренбурга» направились к боковому судье, требуя пенальти, мы вступились за арбитра. Начался замес. А дальше слово за слово, и возникла свара. Никто не хотел уступать. Ребята шли до конца.

Анюкова никто не осуждает. Просто его оппонент из «Оренбурга» начал провоцировать, сказал много нехороших слов. Анюков был чуть-чуть на взводе и не сдержался. Со всеми бывает.

Игра сама по себе провоцировала такую ситуацию? В целом, нет. Скорее, эта была просто вспышка. Матч был интенсивный, жесткий. Много подкатов, много отборов. Никто не хотел проигрывать. Но за пределы дозволенного никто не выходил.

Почему я активно не участвовал в потасовке? Потому что уже много раз участвовал в подобных сварах и заранее решил не получать желтые карточки. Знаю по себе, если включусь, то все может закончиться и двумя красными, и тремя. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 15:10
Не чего там чрезвычайного не произошло. Просто немного сдали нервы.
Cremen
Cremen ответил Ваня лучший
   242 / 946
04 ноября в 14:05
Юный Анюков не сдержался, с кем не бывает на пороге сорока летия
Только болельщик коней и свиней одновременно, может сороколетие написать раздельно.
time out
time out ответил Footbolista
   53 / 946
04 ноября в 13:09
Сдали нервы у старика...
У одного сдали, а второй старик эмоции придержал, трезво расценил обстановку.
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
04 ноября в 12:21
Сдали нервы у старика...
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 12:01
Это в прошлом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
04 ноября в 11:33
С таким фейсом лучше не взводиться. Думать надо. Хотя и думать тяжело наверно...тоже.
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
04 ноября в 11:33
Юный Анюков не сдержался, с кем не бывает на пороге сорока летия
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