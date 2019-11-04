Селюк: «Варданян 5 лет обучался в „Барселоне“, значит он неплохо играет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе полузащитника «Пюника» в «Сочи».

На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. У Эрика было много предложений, все знают об интересе к нему в том числе со стороны «Локомотива», о чем говорили, в частности, гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе и тренировавший «Пюник» Александр Тарханов. Кстати, Тарханов рассказывал о Варданяне «Уралу», который тоже был заинтересован в этом игроке. Также были предложения из Чехии.



Для тех российских болельщиков, кто не в курсе, хотелось бы сообщить, что Эрик с 11 до 16 лет воспитывался в академии «Барселоны». Причем не в фейковой московской академии, а в самом клубе. Футболист, прошедший 5 лет обучения в «Барселоне», как минимум очень неплохо умеет играть в футбол.