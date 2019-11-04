ГлавнаяНовости

Селюк: «Варданян 5 лет обучался в „Барселоне“, значит он неплохо играет»

04 ноября 2019, 10:58

 Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе полузащитника «Пюника» Эрика Варданяна в «Сочи».

На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. У Эрика было много предложений, все знают об интересе к нему в том числе со стороны «Локомотива», о чем говорили, в частности, гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе и тренировавший «Пюник» Александр Тарханов. Кстати, Тарханов рассказывал о Варданяне «Уралу», который тоже был заинтересован в этом игроке. Также были предложения из Чехии.

Для тех российских болельщиков, кто не в курсе, хотелось бы сообщить, что Эрик с 11 до 16 лет воспитывался в академии «Барселоны». Причем не в фейковой московской академии, а в самом клубе. Футболист, прошедший 5 лет обучения в «Барселоне», как минимум очень неплохо умеет играть в футбол.

Контракт 21-летнего футболиста с командой РПЛ вступит в силу с 1 января 2020 года. Напомним, соглашение рассчитано на 3 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
   268 / 946
04 ноября в 14:03
Там же учат нырять и плакать только
ROLENTO
ROLENTO ответил NGYRZ
   765 / 946
04 ноября в 12:35
Скорее после 5 лет в Барселоне, он неплохо симулирует.
Не путай Барселону с Реалом. Его не Кристинка с Васкесом учили.
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
04 ноября в 12:17
Самый каталонский из армян это Эрик Варданян...
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 12:07
Любят армяне Сочи.
Насмешник
Насмешник
   597 / 946
04 ноября в 12:00
учился еще не значит, что научился
NGYRZ
NGYRZ
   34 / 946
04 ноября в 11:54
Скорее после 5 лет в Барселоне, он неплохо симулирует.
ABir
ABir
   221 / 946
04 ноября в 11:43
Обучаться в Барселоне ещё не означает - выучиться играть, как в Барселоне. Там тысячи обучаются, а играют единицы. А потом и Барселона, и Сочи - курорты у тёплого моря, по этому, понятно почему не Локомотив. А ещё в Сочи крупнейшая в России армянская диаспора.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
04 ноября в 11:30
Надо бы аттестат успеваемости предъявить.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 11:22
Всего лишь не плохо? Хм, его однофамилец Юрик в его годы уже брал награды самого высокого уровня.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
04 ноября в 11:16
Фэйковая московская академия это цска?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100