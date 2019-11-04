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Гацкан: «Хотел закончить свою карьеру в „Ростове“»

04 ноября 2019, 11:01

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о своем уходе из «Ростова».

Хотел закончить свою карьеру в «Ростове», что скрывать. Но так получилось, что у меня было все меньше игровой практики в последнее время. Поговорили с руководством, и я решил, что так будет лучше. У меня еще есть силы, хочу играть, приносить пользу. А сидеть на лавочке и поддерживать команду - пока рано. Если  пойму, что больше не могу, то скажу всем «Спасибо» и перейду на другое поприще.

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Все комментарии
Таганский
Таганский
   24 / 946
04 ноября в 22:28
Честно говоря, даже думать не хотелось, что Саня с Тимохой когда-то покинут клуб.. А если и приходила мысль, то казалось, что они закончат в паре одновременно..
Но случилось то, что должно было когда-то случиться.. Живем дальше..
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 17:38
Жаль что ему не дали закончить в родном клубе
Сп62
Сп62
   95 / 946
04 ноября в 12:52
Гацкана можно понять. Трудно бросать любимое дело, но, к сожалению, рано или поздно приходится.
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 12:30
Ростов прав оказался: они вверху, а Крылья с Гацканом внизу.
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
04 ноября в 11:48
Александр настоящий капитан. Болельщики Ростова его не забудут
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