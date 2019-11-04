Гацкан: «Хотел закончить свою карьеру в „Ростове“»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о своем уходе из «Ростова».

Хотел закончить свою карьеру в «Ростове», что скрывать. Но так получилось, что у меня было все меньше игровой практики в последнее время. Поговорили с руководством, и я решил, что так будет лучше. У меня еще есть силы, хочу играть, приносить пользу. А сидеть на лавочке и поддерживать команду - пока рано. Если пойму, что больше не могу, то скажу всем «Спасибо» и перейду на другое поприще.