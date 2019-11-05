«Рома» обыграла «Наполи», «Милан» уступил «Лацио». Итоги 11-го тура Серии А

Завершились матчи 11-го тура чемпионата Италии.
«Рома» - «Наполи» 2:1
Голы: Дзаньоло 19, Верету 55 (пенальти) - Милик 72
«Болонья» - «Интер» 1:2
Голы: Сориано 59 - Лукаку 75, Лукаку 90+1 (пенальти)
«Аталанта» - «Кальяри» 0:2
Голы: Пашалич 32 (автогол), Олива Хименес 59
«Фиорентина» - «Парма» 1:1
Голы: Кастровилли 67 - Жервиньо 40
«Милан» - «Лацио» 1:2
Голы: Баштуш 28 (автогол) - Иммобиле 25, Корреа 83
«Торино» - «Ювентус» 0:1
Гол: де Лигт 70
СПАЛ - «Сампдория» 0:1
Гол: Капрари Джанлука 90+1
«Верона» - «Брешиа» 2:1
Голы: Сальседо 50, Пессина 81 - Балотелли 85
«Лечче» - «Сассуоло» 2:2
Голы: Лападула 18, Фалько 42 - Толян 35, Берарди 85
«Дженоа» - «Удинезе» 1:3
Голы: Пандев 22 - де Пауль 32, Сема 87, Лазанья 90