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«Рома» обыграла «Наполи», «Милан» уступил «Лацио». Итоги 11-го тура Серии А

05 ноября 2019, 00:44

Завершились матчи 11-го тура чемпионата Италии.

«Рома» - «Наполи» 2:1
Голы: Дзаньоло 19, Верету 55 (пенальти) - Милик 72

«Болонья» - «Интер» 1:2
Голы: Сориано 59 - Лукаку 75, Лукаку 90+1 (пенальти)

«Аталанта» - «Кальяри» 0:2
Голы: Пашалич 32 (автогол), Олива Хименес 59

«Фиорентина» - «Парма» 1:1
Голы: Кастровилли 67 - Жервиньо 40

«Милан» - «Лацио» 1:2
Голы: Баштуш 28 (автогол) - Иммобиле 25, Корреа 83

«Торино» - «Ювентус» 0:1
Гол: де Лигт 70

СПАЛ - «Сампдория» 0:1
Гол: Капрари Джанлука 90+1

«Верона» - «Брешиа» 2:1
Голы: Сальседо 50, Пессина 81 - Балотелли 85

«Лечче» - «Сассуоло» 2:2
Голы: Лападула 18, Фалько 42 - Толян 35, Берарди 85

«Дженоа» - «Удинезе» 1:3
Голы: Пандев 22 - де Пауль 32, Сема 87, Лазанья 90

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
05 ноября в 11:00
Браво, Раньери, уже вытащил команду с последнего места. До старого лиса команда набрала 3 очка за 7 игр, с ним - 5 очков за 4 игры.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   148 / 946
05 ноября в 08:24
Как же бомбит горбатых!Аха)))
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
05 ноября в 07:03
Особо неожиданностей нет...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
05 ноября в 06:09
Из новоявленных спасателей лучше всего получается у старины Раньери.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
05 ноября в 01:33
чейт с Аталантой)))
zotbet
zotbet
   334 / 946
05 ноября в 01:09
все законно
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
05 ноября в 01:02
Много голов было забито в концовке матчей и только один из них левый - с пенальти))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 946
05 ноября в 00:49
Как и положено.
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