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«Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки

04 ноября 2019, 18:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ. Самарская команда набрала 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» занимает 11-е место (17 очков).

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Рубин» 0:0 

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь 73), Тимофеев, Гацкан, Кабутов, Зиньковский (Радонич 77), Канунников, Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Коновалов, Ташаев (Кварацхелия 82), Подберёзкин (Могилевец 72), Зуев, Давиташвили (Марков 89), Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

Предупреждения: Поярков 7, Чернов 18, Коновалов 46, Ташаев 61, Гацкан 72, Тимофеев 90+5, Кварацхелия 90+5

Напомним, что в предыдущем туре «Крылья» не сумели набрать очки, уступив «Зениту».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   205 / 946
05 ноября в 10:31
Решили не рисковать
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 08:17
победила дружба
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил mars6791
   45 / 946
05 ноября в 07:58
Доброе утро). Да это так.
maldalik
maldalik ответил time out
   592 / 946
05 ноября в 06:02
Рубин в лидеры по ничьим пока не вышел. Там динамики лидируют.
зато по нулевым ничьим вышел
mars6791
mars6791 ответил Сергеевич вернулся1
   624 / 946
04 ноября в 22:34
В гостях очко, что надо очко. Так что Рубин приобрел, чем потерял.
Приветствую. Да, не проиграли в гостях, неплохо. Но если честно - тревожно, потому что нет побед, ни дома ни в гостях. А в условной зоне вылета около 10 команд ("вилка" в 5 очков всего), что значит закончился 1 круг, а явных аутсайдеров нет, и еще это значит что борьба за РПЛ будет жестокой, и без забивного форварда, все очень смутно. Рубин старается играть в атакующий футбол, и этот форвард просто необходим как "воздух", ведь моменты создаются неплохие , а голов нет. Руководству , при всей бедности, надо найти , купить , арендовать забивного игрока.
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 22:04
Рубин предсказуем
pomor 445
pomor 445
   224 / 946
04 ноября в 21:30
Два автобуса на узкой дорожке постояли друг против друга, да и разошлись миром в обратном направлении.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
04 ноября в 20:44
Вот кому в Пердив надо, так это Рубину.
Байкал-38.
Байкал-38.
   157 / 946
04 ноября в 20:32
Никто не удивлён таким результатом....
kotmyshka
kotmyshka
   354 / 946
04 ноября в 20:14
ожидаемо
bnm750x
bnm750x
   837 / 946
04 ноября в 20:12
Солидный счёт,молодец Рубин !
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 19:57
Рубин в лидеры по ничьим пока не вышел. Там динамики лидируют.
Землянин
Землянин
   58 / 946
04 ноября в 19:38
Опять чтоле заварушка была в конце матча?!?!)))
нечитайло
нечитайло
   701 / 946
04 ноября в 19:36
Хоть ставь в букмекерке
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
04 ноября в 19:28
В гостях очко, что надо очко. Так что Рубин приобрел, чем потерял.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Так Себе Аналитик
   43 / 946
04 ноября в 19:17
Четыре нулевые ничьи за пять матчей)) Вангую, скоро последние болельщики "Рубина", если таковые еще есть, сбегут со стадионов.
Попробуй найти здесь Николу Казанского. Он щас наверняка на текстовке народных феерит...
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 19:17
6 место от последнего совсем рядом.
Пепс
Пепс ответил Ангел неБесГрешен
   199 / 946
04 ноября в 19:16
Но как был весел РБ Лейпциг ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 19:13
Как же уныл этот Руин :(
Пепс
Пепс ответил Petergoff
   199 / 946
04 ноября в 19:03
    Пепс
    Пепс ответил Так Себе Аналитик
       199 / 946
    04 ноября в 19:00
    Те до Ванги как до луны .... Один оналитег тож ванговал как то ...руку на отсечение давал .... потом вопил это не я
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    04 ноября в 18:55
    Обе команды довольны.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил Roman Borovikov
       69 / 946
    04 ноября в 18:54
    Соболев топ))
    Соболев уже мыслями в Англии
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       31 / 946
    04 ноября в 18:53
    Соболев топ))
    drug01
    drug01
       123 / 946
    04 ноября в 18:52
    Эту ничью ждали
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       69 / 946
    04 ноября в 18:51
    Поделили очко дармоеды !
    EAGinLE
    EAGinLE
       119 / 946
    04 ноября в 18:50
    И ничья хорошо .
    Sergey Z
    Sergey Z
       149 / 946
    04 ноября в 18:43
    Закономенрно!
    Evilhuman
    Evilhuman
       10 / 946
    04 ноября в 18:42
    Отскок Рубина, на который без слез не взглянешь...жаль КС не выиграли
    particular
    particular
       6 / 946
    04 ноября в 18:42
    Ну, ладно Рубин за 15 игр забил 8 голов, но КС могли бы и запихать, хоть, один мячик, ради приличия..:) А так, - скучно, нудно и уныло..:)
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