«Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ. Самарская команда набрала 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» занимает 11-е место (17 очков).
Самара, стадион Самара Арена
«Крылья Советов» - «Рубин» 0:0
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь 73), Тимофеев, Гацкан, Кабутов, Зиньковский (Радонич 77), Канунников, Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Коновалов, Ташаев (Кварацхелия 82), Подберёзкин (Могилевец 72), Зуев, Давиташвили (Марков 89), Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
Предупреждения: Поярков 7, Чернов 18, Коновалов 46, Ташаев 61, Гацкан 72, Тимофеев 90+5, Кварацхелия 90+5
Напомним, что в предыдущем туре «Крылья» не сумели набрать очки, уступив «Зениту».