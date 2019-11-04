«Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» третий матч подряд в рамках РПЛ

«Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в игре 15-го тура РПЛ. «Красно-белые» (18 очков) занимают девятое место в турнирной таблице, «пушкари» (19 баллов) - шестые.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Арсенал» 0:1 (0:1)
Гол: Луценко 16
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров 45+2), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль (Понсе 72), Мельгарехо, Джано (Гулиев 84), Мирзов, Ларссон
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Арсенал»: Шамов, Комбаров (Хагуш 68), Денисов, Григалава, Беляев, Костадинов, Бауэр, Чаушич (Горбатенко 79), Ткачев, Лесовой, Луценко (Кангва 85)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Луценко 30, Денисов 60, Умяров 86
Судья: Сухой Алексей.
В предыдущем туре «Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби.
Это и есть поражение..это и есть проиграл спартак этим клубам....о котором я тебе толку битый час. Но если тебя удовлетворяет ничья с Рейнджерс 0:0 то мне тебя жаль.....
Это и есть поражение..это и есть проиграл спартак этим клубам....о котором я тебе толку битый час. Но если тебя удовлетворяет ничья с Рейнджерс 0:0 то мне тебя жаль.....
А вообще, странные ожидания. Уровень мастерства игроков Спартака упал ниже плинтуса, зато гонор никуда не делся...
Один Максименко был светлым пятном, но и он начал плыть. Вчерашний гол и гол Ростова на его совести. Слишком стал дергаться. Не были оба удара не берущимися. Ну и защита, как всегда, была в роли статистов...
А вообще, странные ожидания. Уровень мастерства игроков Спартака упал ниже плинтуса, зато гонор никуда не делся...
Один Максименко был светлым пятном, но и он начал плыть. Вчерашний гол и гол Ростова на его совести. Слишком стал дергаться. Не были оба удара не берущимися. Ну и защита, как всегда, была в роли статистов...
Ещё хоть сто раз повтори, что ничью равносильна поражению, это всё равно не изменит того, что ты написал бред и показал свои слабые знания европейского футбола, а вернее даже полное отсутствие таковых.
Я спорю с тем, что ты из-за незнания написал глупость, а теперь прикрываешь её афоризмом.
Ещё хоть сто раз повтори, что ничью равносильна поражению, это всё равно не изменит того, что ты написал бред и показал свои слабые знания европейского футбола, а вернее даже полное отсутствие таковых.
Я спорю с тем, что ты из-за незнания написал глупость, а теперь прикрываешь её афоризмом.
а не спорить если не прав...
Глупо спорить когда твой спартак занимает последнее место в группе ЛЕ...да ещё становится первым российским клубом с таким антирекордом ..
а не спорить если не прав...
Глупо спорить когда твой спартак занимает последнее место в группе ЛЕ...да ещё становится первым российским клубом с таким антирекордом ..
При Кононове столько же было ударов в створ, и столько же лишних касаний полузащитников. Игра должна быть в одно касание на линии офсайда против автобусов, до этого нам пока далеко. Наш уровень пока что навесы и прострелы с флангов, а против автобуса это приговор
При Кононове столько же было ударов в створ, и столько же лишних касаний полузащитников. Игра должна быть в одно касание на линии офсайда против автобусов, до этого нам пока далеко. Наш уровень пока что навесы и прострелы с флангов, а против автобуса это приговор
Остановись, ты себя сам зарываешь всё глубже и глубже. 0-0 с Рэйнджерс не могли быть равносильна поражению, т.к. это была игра 3 тура группового этапа. Она не могла быть равносильна поражению чисто хронологически. Даже если бы мы выиграли у шотландцев, а дальнейшие результаты не изменились бы, то всё равно не вышли бы из группы. Даже в последнем туре у нас были шансы на выход, но надо было обыгрывать подлодку, мы ей проиграли. Это был главный матч, а не 0-0 с Рэйнджерс.
Учи матчасть. Не знаешь результатов ЛЕ и хронологии турнира.
Остановись, ты себя сам зарываешь всё глубже и глубже. 0-0 с Рэйнджерс не могли быть равносильна поражению, т.к. это была игра 3 тура группового этапа. Она не могла быть равносильна поражению чисто хронологически. Даже если бы мы выиграли у шотландцев, а дальнейшие результаты не изменились бы, то всё равно не вышли бы из группы. Даже в последнем туре у нас были шансы на выход, но надо было обыгрывать подлодку, мы ей проиграли. Это был главный матч, а не 0-0 с Рэйнджерс.
Учи матчасть. Не знаешь результатов ЛЕ и хронологии турнира.
Кто же виноват, что спартак стал первым российским клубом занявшим последнее место в группе ЛЕ ....в которой были Рейнджерс, Рапид, Вильярреал...
Кто же виноват, что спартак стал первым российским клубом занявшим последнее место в группе ЛЕ ....в которой были Рейнджерс, Рапид, Вильярреал...
Не надо было чушь писать. Сам матчасть учи, раз не знаешь результаты. Я уверен, что даже я болельщик Спартака знаю больше тебя про ЦСКА и видел больше матчей конюшни чем ты. И счета я не путаю в отличии от тебя.
Не надо было чушь писать. Сам матчасть учи, раз не знаешь результаты. Я уверен, что даже я болельщик Спартака знаю больше тебя про ЦСКА и видел больше матчей конюшни чем ты. И счета я не путаю в отличии от тебя.
Предложения научись грамотно составлять, пожалуйста.
Предложения научись грамотно составлять, пожалуйста.
По любому всю Википедию перерыл в поисках поражения Спартака от Рэйнджерс.
По любому всю Википедию перерыл в поисках поражения Спартака от Рэйнджерс.