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«Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» третий матч подряд в рамках РПЛ

04 ноября 2019, 20:54
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«Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в игре 15-го тура РПЛ. «Красно-белые» (18 очков) занимают девятое место в турнирной таблице, «пушкари» (19 баллов) - шестые.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Арсенал» 0:1 (0:1)
Гол: Луценко 16

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров 45+2), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль (Понсе 72), Мельгарехо, Джано (Гулиев 84), Мирзов, Ларссон
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров (Хагуш 68), Денисов, Григалава, Беляев, Костадинов, Бауэр, Чаушич (Горбатенко 79), Ткачев, Лесовой, Луценко (Кангва 85)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Луценко 30, Денисов 60, Умяров 86

Судья: Сухой Алексей.

В предыдущем туре «Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   505 / 946
05 ноября в 18:47
Только следующий сезон покажет или не покажет всю состоятельность Тедеско как главного тренера. Если г-н Федун мудрый человек, то поймет это и оставит его в команде даже при следующих неудачах.Если нет, то... Причем мои сентенции касаются не только румына, но и любого другого тренера любой другой команды, который приходит в нее в середине сезона.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
05 ноября в 15:35
Сейчас Тыгдэска начнёт клянчить бабосики на трансферы и тащить вторсырье из своих бывших клубов,попутно делясь с цорном...
VAN ARM
VAN ARM ответил kirille70
   135 / 946
05 ноября в 14:42
Филя,Степашка и Хрюша следующие кандидаты на пост тренера спартака😉
главное знаменитый спамовский дух))))))))))))))
Я И Блан
Я И Блан ответил viv
   257 / 946
05 ноября в 13:12
Конечно ты не прав.... спартак занимает последнее место в группе ЛЕ...с Рапидом,Рейнджерс,Вильярреалом,..а для тебя это не поражения. Это и есть поражение..это и есть проиграл спартак этим клубам....о котором я тебе толку битый час. Но если тебя удовлетворяет ничья с Рейнджерс 0:0 то мне тебя жаль.....
Ой не надо этих сказок. Ты конкретно написал, что Спартак проиграл Рэйнджерс и перечислил другие клубы которым мы проиграли. А теперь мажешься, что ничья равносильна поражению. Просто надо думать прежде чем писать или знать о чём пишешь. Себя жалей, что не в состоянии составлять грамотно предложения и за скудные знания европейского футбола.
viv
viv ответил Я И Блан
   126 / 946
05 ноября в 12:45
Конечно ты не прав.... спартак занимает последнее место в группе ЛЕ...с Рапидом,Рейнджерс,Вильярреалом,..а для тебя это не поражения.
Это и есть поражение..это и есть проиграл спартак этим клубам....о котором я тебе толку битый час. Но если тебя удовлетворяет ничья с Рейнджерс 0:0 то мне тебя жаль.....
Дед Мазая
Дед Мазая
   821 / 946
05 ноября в 11:36
Подождем комментария от Профессионала Рейнгольда...
А вообще, странные ожидания. Уровень мастерства игроков Спартака упал ниже плинтуса, зато гонор никуда не делся...
Один Максименко был светлым пятном, но и он начал плыть. Вчерашний гол и гол Ростова на его совести. Слишком стал дергаться. Не были оба удара не берущимися. Ну и защита, как всегда, была в роли статистов...
kirille70
kirille70 ответил kirille70
   274 / 946
05 ноября в 11:08
Филя,Степашка и Хрюша следующие кандидаты на пост тренера спартака😉
Я И Блан
Я И Блан ответил viv
   257 / 946
05 ноября в 11:03
Вот, вот если бы не этот счёт 0:0 с Рейнджерс равносильный поражению....да же и в середине группового этапа...а если бы выиграли хотя бы 1:0 как знать потом все могло сложиться...так что нет не важных матчей..все важны. Должен понимать, а не спорить если не прав... Глупо спорить когда твой спартак занимает последнее место в группе ЛЕ...да ещё становится первым российским клубом с таким антирекордом ..
Я то как раз прав. Я не выдумываю результаты которых нет. А вот ты, как выяснилось, даже о прошлогодней ЛЕ ничего не знаешь.
Ещё хоть сто раз повтори, что ничью равносильна поражению, это всё равно не изменит того, что ты написал бред и показал свои слабые знания европейского футбола, а вернее даже полное отсутствие таковых.

Я спорю с тем, что ты из-за незнания написал глупость, а теперь прикрываешь её афоризмом.
viv
viv ответил Я И Блан
   126 / 946
05 ноября в 10:58
Вот, вот если бы не этот счёт 0:0 с Рейнджерс равносильный поражению....да же и в середине группового этапа...а если бы выиграли хотя бы 1:0 как знать потом все могло сложиться...так что нет не важных матчей..все важны. Должен понимать,
а не спорить если не прав...
Глупо спорить когда твой спартак занимает последнее место в группе ЛЕ...да ещё становится первым российским клубом с таким антирекордом ..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ген Геныч
   20 / 946
05 ноября в 10:50
Ох, Ген Геныч, ну это все с натяжкой, вижу что хочется верить, а по сути вчера у Вратаря ноунэйма не было работы, из-за отсутствия последнего паса у команды, как и при Кононове , нет, моменты были верные но для классных игроков. Нашим нужно чуть больше свободы.
При Кононове столько же было ударов в створ, и столько же лишних касаний полузащитников. Игра должна быть в одно касание на линии офсайда против автобусов, до этого нам пока далеко. Наш уровень пока что навесы и прострелы с флангов, а против автобуса это приговор
Я И Блан
Я И Блан ответил galem72
   257 / 946
05 ноября в 10:50
Как и предполагалось, дифирамбы о прогрессе и смене настроения у экспертов как здешних, так и "рейнгольдов", были преждевременными. Итальянец не может пока влиять на игроков. Игры нет!
Вчера было больше экспериментов. На кого он должен влиять??? На Ананидзе??? Это отработанный материал и меня лишь удивляет его присутствие в команде. Ещё Тедеско его и в опорную зону поставил. В итоге ни отбором мяча, ни навязывания борьбы. Надеюсь он всё понял о грузине и больше его не будет в основе. А если уж нет, то это печально.
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 10:43
Как и предполагалось, дифирамбы о прогрессе и смене настроения у экспертов как здешних, так и "рейнгольдов", были преждевременными. Итальянец не может пока влиять на игроков. Игры нет!
Я И Блан
Я И Блан ответил viv
   257 / 946
05 ноября в 10:41
Ну если для тебя ничья 0:0 с Рейнджерс не равносильно поражению... когда твой спартак в конечном результате занимает последнее место в группе ЛЕ.....то мне тебя жаль...
По счёту поражение показывай. Написал чушь, а когда носом ткнули, начал мазаться как только можешь.
Остановись, ты себя сам зарываешь всё глубже и глубже. 0-0 с Рэйнджерс не могли быть равносильна поражению, т.к. это была игра 3 тура группового этапа. Она не могла быть равносильна поражению чисто хронологически. Даже если бы мы выиграли у шотландцев, а дальнейшие результаты не изменились бы, то всё равно не вышли бы из группы. Даже в последнем туре у нас были шансы на выход, но надо было обыгрывать подлодку, мы ей проиграли. Это был главный матч, а не 0-0 с Рэйнджерс.
Учи матчасть. Не знаешь результатов ЛЕ и хронологии турнира.
viv
viv ответил VAN ARM
   126 / 946
05 ноября в 10:33
Закономерный результат...6-ая команда ушатала 10-ую команду РПЛ....
Я И Блан
Я И Блан ответил Суеверный
   257 / 946
05 ноября в 10:32
Прошла эйфория после смены тренера в Спартаке и все становится на свои привычные места. Игра стала снова "бей-беги", фирменная.для последних десятилетий.
Не знаю где там бей-беги было. Пара-тройка атак была именно из эпохи Тедеско, так сказать. Хотя эта эпоха насчитывает всего 3 матча. Вчера поражение было тренерское, немец полез экспериментировать. Поставил Ананидзе в опорную зону, в итоге это был самый бесполезный игрок в матче. Тренер сам сломал то, что работало в предыдущих играх.
viv
viv ответил Я И Блан
   126 / 946
05 ноября в 10:29
Ну если для тебя ничья 0:0 с Рейнджерс не равносильно поражению... когда твой спартак в конечном результате занимает последнее место в группе ЛЕ.....то мне тебя жаль...
Знатог
Знатог
   391 / 946
05 ноября в 10:29
Это говорит о том что дело не в тренере. Надо провести замену владельца клуба.
Я И Блан
Я И Блан ответил viv
   257 / 946
05 ноября в 10:29
Плачевно, если правда тебя убивает..... Кто же виноват, что спартак стал первым российским клубом занявшим последнее место в группе ЛЕ ....в которой были Рейнджерс, Рапид, Вильярреал...
    viv
    viv ответил Я И Блан
       126 / 946
    05 ноября в 10:27
    Плачевно, если правда тебя убивает.....
    Кто же виноват, что спартак стал первым российским клубом занявшим последнее место в группе ЛЕ ....в которой были Рейнджерс, Рапид, Вильярреал...
    Я И Блан
    Я И Блан ответил viv
       257 / 946
    05 ноября в 10:27
    Глупо спорить с твоей стороны...., когда как говорят (счёт на табло)..... А общий счёт показывает что спартак проиграл ЛЕ в своей группе заняв последнее 4-ое место с евросереднякам Рейнджерс, Рапид, Вильярреал,......где да же 0:0 в одном матче с Рейнджерс равносильно поражению..... Учи матчасть пригодится....
    Ты написал, что мы Рэйнджерс проиграли. А когда понял, что чушь написал, теперь всеми силами выкручиваешься. И повторяешь свой заученный афоризм - ничья равносильна поражению.

    Не надо было чушь писать. Сам матчасть учи, раз не знаешь результаты. Я уверен, что даже я болельщик Спартака знаю больше тебя про ЦСКА и видел больше матчей конюшни чем ты. И счета я не путаю в отличии от тебя.
    VAN ARM
    VAN ARM ответил DVOK68
       135 / 946
    05 ноября в 10:25
    2:1)))
    да-да)))))) 5 очков до 16 места ))))))так держать!!!! верным путем идете!!!!!!!!!!
    viv
    viv ответил Я И Блан
       126 / 946
    05 ноября в 10:23
    Глупо спорить с твоей стороны...., когда как говорят (счёт на табло)..... А общий счёт показывает что спартак проиграл ЛЕ в своей группе заняв последнее 4-ое место с евросереднякам Рейнджерс, Рапид, Вильярреал,......где да же 0:0 в одном матче с Рейнджерс равносильно поражению..... Учи матчасть пригодится....
    Я И Блан
    Я И Блан ответил viv
       257 / 946
    05 ноября в 10:21
    Оооо, да у тебя не только уровень знаний европейского футбола низкий, так ещё и читаешь невнимательно. Ещё раз читай по буквам. спартак первый российский клуб занявший последнее место в группе ЛЕ с Рейнджерс, Рапидом, Вильярреалом.
    И ещё меня последняя фраза просто убивает. Т.е. в истории российского футбола было много таких групп, в которой был именно Рапид, Вильярреал и Рэйнджерс, и только Спартак смог именно в группе с этими клубами занять последнее место.
    Предложения научись грамотно составлять, пожалуйста.
    Я И Блан
    Я И Блан ответил viv
       257 / 946
    05 ноября в 10:16
    Так ничья 0:0 с Рейнджерс равносильно поражению, когда занимаешь последнее место в группе ЛЕ...знать должен...если думаешь что ты знаток европейского футбола..
    Браво, своё не знание европейского футбола, истории встреч прикрываешь афоризмами. Так и знал, что не вытянешь этот спор. Показывай мне поражение по счёту, а не сверкай тут банальными афоризмами. Давай, я жду.

    По любому всю Википедию перерыл в поисках поражения Спартака от Рэйнджерс.
    viv
    viv ответил Я И Блан
       126 / 946
    05 ноября в 10:13
    Так ничья 0:0 с Рейнджерс равносильно поражению, когда занимаешь последнее место в группе ЛЕ...знать должен...если думаешь что ты знаток европейского футбола..
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       205 / 946
    05 ноября в 10:12
    Все стало на свои места, победа Спартака над Локомотивом была случайностью, а победа Арсенала закономерность, спустили с небес на землю пищевик, и он занял свое законное место внизу таблицы.
    Я И Блан
    Я И Блан ответил viv
       257 / 946
    05 ноября в 10:10
    Показывай что спартак не занял последне место в группе с Рейнджерс..я жду.
    С этим я не спорил. Я это знаю. Ты мне поражение от Рэйнджерс покажешь или нет???
    viv
    viv ответил Я И Блан
       126 / 946
    05 ноября в 10:09
    Показывай что спартак не занял последне место в группе с Рейнджерс..я жду.
    Я И Блан
    Я И Блан ответил viv
       257 / 946
    05 ноября в 10:04
    Все правильно написал...а в чем проблема? Плохо знаешь европейский футбол? Учи матчасть...Ливерпуль великий клуб...Реал гранд, и победитель ЛЧ три раза подряд... Брага, Рапид, Рейнджерс, Вильярреал -евросередняки...с этим глупо спорить...
    Показывай поражение от Рэйнджерс. Я жду.
    dok66
    dok66
       542 / 946
    05 ноября в 10:03
    Один ушел , другой пришел - могли хотя бы серию из двух матчей выдать , как то уж быстро эйфория прошла .
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