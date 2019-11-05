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Кирьяков: «„Зениту“ сегодня будет тяжело»

05 ноября 2019, 09:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассуждает о предстоящем матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом»

«Зениту» будет тяжело. Последние два матча клуб из Лейпцига провел просто феноменально, его игроки забили какое-то невероятное количество мячей. Все это говорит о том, что немцы сейчас на ходу. Команда бежит, летит, и у нее все получается. А значит, питерцам нужно при подготовке учитывать и то, что соперник испытывает психологический подъем.

«Зениту» нужно постараться насытить пространство перед своей штрафной и не оставлять свободных зон. С «Лейпцигом» надо быть очень внимательными при потере мяча на их половине поля, потому что они быстро выбегают вперед при перехватах. Вообще сине-бело-голубым необходимо крайне серьезно подготовиться к этой встрече.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил тумба-юмба
   29 / 946
05 ноября в 10:24
Поугараем сегодня как будут возить клуб с гнилых болот.
Ты изучал почву под Лейпцигом ??
В западной Саксонии не так уж и много болот....
drug01
drug01
   123 / 946
05 ноября в 10:00
Сегодня проверим зенит на прочность
тумба-юмба
тумба-юмба
   284 / 946
05 ноября в 09:47
Поугараем сегодня как будут возить клуб с гнилых болот.
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