Кирьяков: «„Зениту“ сегодня будет тяжело»

Бывший нападающий сборной России рассуждает о предстоящем матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом».

«Зениту» будет тяжело. Последние два матча клуб из Лейпцига провел просто феноменально, его игроки забили какое-то невероятное количество мячей. Все это говорит о том, что немцы сейчас на ходу. Команда бежит, летит, и у нее все получается. А значит, питерцам нужно при подготовке учитывать и то, что соперник испытывает психологический подъем.

«Зениту» нужно постараться насытить пространство перед своей штрафной и не оставлять свободных зон. С «Лейпцигом» надо быть очень внимательными при потере мяча на их половине поля, потому что они быстро выбегают вперед при перехватах. Вообще сине-бело-голубым необходимо крайне серьезно подготовиться к этой встрече.