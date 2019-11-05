ГлавнаяНовости

Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

05 ноября 2019, 09:26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о проблемах своей команды.

Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.

Напомним, «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в игре 15-го тура РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 19:57
Он должен потребовать 4 месяца на постановку игры, как кононов.
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
05 ноября в 11:29
Ну не знаю... Вот когда тренер Зенита приходит, он сразу выигрывает все матчи. Особенно у Сочи и Оренбурга. А на своем поле и вовсе не проигрывают!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
05 ноября в 11:24
Один дельный совет для Тедеско ! - Почаще люлей давай этим футбалетникам ,не забывай про наш 56ьный менталитет ! Пока кулак к носу не поднесёшь ,до них не дойдёт ! ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   20 / 946
05 ноября в 11:02
Думаю после вчерашнего поражения в первом тайме Дон понял что учить бесполезно тому что ему дали в германии, рпл это своя целаю наука, про то как забить 1 и не пропустить
Footbolista
Footbolista ответил sihafazatron
   2 / 946
05 ноября в 10:04
Не ссы на тряпку...не погонят...
beloff
beloff ответил Jeck Denielse
   291 / 946
05 ноября в 10:00
Научить ??...)) Да кем он себя возомнил то ??....гуру футбола...)) Я думал что после предыдущего тренера фраза "Дайте время" в Спартаке под запретом.....
Семак вон сколько игру не может поставить? играя в 12 против 10 смогли в ничейку скатать в последнем матче дома, уметь надо
Kresi frok
Kresi frok
   444 / 946
05 ноября в 09:57
А что значит научить? Скорее всего взаимодействовать!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 09:56
А с Локомотивом показалось, что можно научить играть за одну неделю.
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
05 ноября в 09:50
Бедный жонглёр, скоро погонят его ссаными тряпками
grafff
grafff
   761 / 946
05 ноября в 09:47
И так говорит каждый
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 09:43
Научить ??...))
Да кем он себя возомнил то ??....гуру футбола...))

Я думал что после предыдущего тренера фраза "Дайте время" в Спартаке под запретом.....
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 09:36
это понимают все ,кроме наших гребаных экспертов
главное чтоб не было безвольной игры как при мямле
wingback
wingback
   426 / 946
05 ноября в 09:29
Значит, хряки опять начнут заносить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100