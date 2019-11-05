Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

Главный тренер «Спартака» рассказал о проблемах своей команды.

Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.