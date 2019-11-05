Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о проблемах своей команды.
Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.
Напомним, «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в игре 15-го тура РПЛ.
Да кем он себя возомнил то ??....гуру футбола...))
Я думал что после предыдущего тренера фраза "Дайте время" в Спартаке под запретом.....
Да кем он себя возомнил то ??....гуру футбола...))
Я думал что после предыдущего тренера фраза "Дайте время" в Спартаке под запретом.....
главное чтоб не было безвольной игры как при мямле
главное чтоб не было безвольной игры как при мямле