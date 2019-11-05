Президент «Арсенала»: «„Спартак“ остается „Спартаком“, это большой клуб»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Спартаком» в 15-м туре РПЛ .

Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Грамотно построили игру, поймали свой шанс в контратаке и мало что позволили создать сопернику у своих ворот. Благодарен всем ребятам, тренерскому штабу, болельщикам.

Есть ли закономерность в том, что не первый раз удачно играем против «Спартака»? Действительно одержали две победы в прошлом сезоне, выиграли сейчас, но каждая игра — это отдельная история. Общее только то, что в таких матчах мы не только набираем по три очка, но и зарабатываем себе имя. «Спартак» остается «Спартаком», это большой клуб, поэтому выиграть у него в гостях дорогого стоит.