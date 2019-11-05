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Президент «Арсенала»: «„Спартак“ остается „Спартаком“, это большой клуб»

05 ноября 2019, 11:12
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Спартаком» в 15-м туре РПЛ

Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Грамотно построили игру, поймали свой шанс в контратаке и мало что позволили создать сопернику у своих ворот. Благодарен всем ребятам, тренерскому штабу, болельщикам.

Есть ли закономерность в том, что не первый раз удачно играем против «Спартака»? Действительно одержали две победы в прошлом сезоне, выиграли сейчас, но каждая игра — это отдельная история. Общее только то, что в таких матчах мы не только набираем по три очка, но и зарабатываем себе имя. «Спартак» остается «Спартаком», это большой клуб, поэтому выиграть у него в гостях дорогого стоит.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
   184 / 946
05 ноября в 23:51
Обоюдная любовь очевидна, и роли определены.
Gelious
Gelious ответил Big krendel
   245 / 946
05 ноября в 18:37
Турнирная таблица радует. Спартак находится там, где должен :)))
Это не таблица ФНЛ...пока
Против_всех
Против_всех
   86 / 946
05 ноября в 18:24
Конечно Спартак, это большой клуб! Это ни какой нибудь там питерский, газовый пузырь.
альсато
альсато ответил makkie
   717 / 946
05 ноября в 17:25
По опасным моментам где-то 4-1. Арсенал свой забил, а наши растранжирили. И это при том, что 90% времени Арсенал играл в автобус и приходилось его взламывать. Не хватает плеймейкера, конечно.
да хоть в троллейбус! Счет какой?
Добряк
Добряк
   726 / 946
05 ноября в 16:58
Клуб Спартак настолько велик, что не вмещается в первую десятку РПЛ. А может и вовсе не для РПЛ...
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   2 / 946
05 ноября в 16:49
Расскажи еще как коммунисты в армию сгоняли футболистов и хоккеистов...
красноярец
красноярец
   121 / 946
05 ноября в 16:45
Лукавит президент.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил nik52
   279 / 946
05 ноября в 15:51
Жаль ,что Спартак стал проходным двором для Арсенала ,Урала,Уфы и тд .
Со времен" Романцева перед продажей спама бандитам" проходной двор.Правда временами на год -другой становятся получше и снова в пике с новой партией гастролеров из состава и админа.Давно уже помойный клуб для всех нечистотных гастарбайтеров Африки и Азии.
Юрниекс
Юрниекс ответил mat73
   141 / 946
05 ноября в 15:24
Для всех клубов за счастье отобрать очки у Спартака, а дальше как будут игры пофиг. Вот посмотрим на следующие игры Арсенала, продуют все сплошь, увидите! Также и другие клубы, со Спартаком упираются, а на Зенит с ЦСКАй плевать как получится так получится
Да нет...Они со всеми упераются...только не совсеми получается...А с теми,с кем получается,естественно очки и набирают. А учитывая что спартачишка находится на десятом месте,получается почти у всех...
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 14:56
Во-о-о-от! Статус медленно,но понижается :От "Великого" до "большого".Скоро станет "один из немногих бывших чемпионов".
nik52
nik52
   320 / 946
05 ноября в 14:16
Жаль ,что Спартак стал проходным двором для Арсенала ,Урала,Уфы и тд .
viv
viv
   126 / 946
05 ноября в 13:22
Большой клуб это Ювентус, Реал, Ливерпуль....а спартак обыкновенный российский середняк....с 10- го места РФПЛ.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   398 / 946
05 ноября в 13:12
Так то свой стадион, спортивная база, академия. Хозяйство большое. Так и хочется добавить в этот список ферму, имея в виду команду.
Я бы назвал: большой клуб с мазохистским уклоном. То федун начудит, то команда скинет тренера, то тренер поведет на кладбище спартаковских забеганий и стеночек. При этом все друг друга обвиняют, рвут рубахи на себе и соседе. Все это на публике с душевным надрывом и утробным рыком: "Доколе", с публичными проклятиями, оскорблениями, раскаяниями, клятвами. И все это по кругу, по кругу, много, много лет.
Вот и сейчас оскорбления в адрес игроков команды, тренера, Цорна после Арсенала рекой. Я бы всё-таки посоветовал выстроить общую линию с кого начать.
В первую очередь определитесь, так ссаными тряпками или погаными мётлами. А потом уж списки составляйте.
Федун к весне новую команду оплатит.
mat73
mat73
   311 / 946
05 ноября в 13:10
Для всех клубов за счастье отобрать очки у Спартака, а дальше как будут игры пофиг. Вот посмотрим на следующие игры Арсенала, продуют все сплошь, увидите! Также и другие клубы, со Спартаком упираются, а на Зенит с ЦСКАй плевать как получится так получится
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 12:56
Никогда спартак не был большим клубом это искуственно надутое коммунистами общество свиноделов.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 12:24
спартак-середняк, вот все что нужно знать после матча с Арсеналом.
makkie
makkie
   35 / 946
05 ноября в 12:17
По опасным моментам где-то 4-1.
Арсенал свой забил, а наши растранжирили. И это при том, что 90% времени Арсенал играл в автобус и приходилось его взламывать. Не хватает плеймейкера, конечно.
alex074
alex074
   173 / 946
05 ноября в 11:57
Арсенал многое позволил, но свинячья реализация, мягко говоря, сильно хромает.
Nikola45
Nikola45 ответил time out
   101 / 946
05 ноября в 11:52
Победил Вилков. Самый ценный игрок. Зенит беднее не стал, но очко спас.
А ведь кто то не спас его )) А в прочем один раз как говорится в пословице ))
Nikola45
Nikola45
   101 / 946
05 ноября в 11:51
Не просто большой а ОГРОМНЫЙ УЖЕ ДАЖЕ НЕ СЕРЕДНЯК )) И это радует господа )))
time out
time out ответил Gruznoff
   53 / 946
05 ноября в 11:39
А разве в матче Зенит-ЦСКА кто-то победил?
Победил Вилков. Самый ценный игрок. Зенит беднее не стал, но очко спас.
particular
particular
   6 / 946
05 ноября в 11:37
Проявление изощрённой вежливости..:)
tuman960
tuman960
   164 / 946
05 ноября в 11:36
спартак это большой хряк,но старый и давно уже беззубый!!!!!!
BCB
BCB
   63 / 946
05 ноября в 11:36
в этом сезоне спартаку дай бог хоть место 5-8
Багор
Багор
   292 / 946
05 ноября в 11:32
Миллионы любителей футбола засмеялись от этих слов.
Броник
Броник
   222 / 946
05 ноября в 11:30
Шуррле тоже так считал, а когда понял что такое спартак, то решил оставить футбол.
Gruznoff
Gruznoff ответил d_fincher
   235 / 946
05 ноября в 11:26
А разве в матче Зенит-ЦСКА кто-то победил?
Abverin
Abverin
   204 / 946
05 ноября в 11:25
Большой клуб с пердивным будущим.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
05 ноября в 11:24
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 11:21
Турнирная таблица радует. Спартак находится там, где должен :)))
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