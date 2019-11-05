Президент «Арсенала»: «„Спартак“ остается „Спартаком“, это большой клуб»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Спартаком» в 15-м туре РПЛ.
Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Грамотно построили игру, поймали свой шанс в контратаке и мало что позволили создать сопернику у своих ворот. Благодарен всем ребятам, тренерскому штабу, болельщикам.
Есть ли закономерность в том, что не первый раз удачно играем против «Спартака»? Действительно одержали две победы в прошлом сезоне, выиграли сейчас, но каждая игра — это отдельная история. Общее только то, что в таких матчах мы не только набираем по три очка, но и зарабатываем себе имя. «Спартак» остается «Спартаком», это большой клуб, поэтому выиграть у него в гостях дорогого стоит.
Я бы назвал: большой клуб с мазохистским уклоном. То федун начудит, то команда скинет тренера, то тренер поведет на кладбище спартаковских забеганий и стеночек. При этом все друг друга обвиняют, рвут рубахи на себе и соседе. Все это на публике с душевным надрывом и утробным рыком: "Доколе", с публичными проклятиями, оскорблениями, раскаяниями, клятвами. И все это по кругу, по кругу, много, много лет.
Вот и сейчас оскорбления в адрес игроков команды, тренера, Цорна после Арсенала рекой. Я бы всё-таки посоветовал выстроить общую линию с кого начать.
В первую очередь определитесь, так ссаными тряпками или погаными мётлами. А потом уж списки составляйте.
Федун к весне новую команду оплатит.
Я бы назвал: большой клуб с мазохистским уклоном. То федун начудит, то команда скинет тренера, то тренер поведет на кладбище спартаковских забеганий и стеночек. При этом все друг друга обвиняют, рвут рубахи на себе и соседе. Все это на публике с душевным надрывом и утробным рыком: "Доколе", с публичными проклятиями, оскорблениями, раскаяниями, клятвами. И все это по кругу, по кругу, много, много лет.
Вот и сейчас оскорбления в адрес игроков команды, тренера, Цорна после Арсенала рекой. Я бы всё-таки посоветовал выстроить общую линию с кого начать.
В первую очередь определитесь, так ссаными тряпками или погаными мётлами. А потом уж списки составляйте.
Федун к весне новую команду оплатит.
Арсенал свой забил, а наши растранжирили. И это при том, что 90% времени Арсенал играл в автобус и приходилось его взламывать. Не хватает плеймейкера, конечно.
Арсенал свой забил, а наши растранжирили. И это при том, что 90% времени Арсенал играл в автобус и приходилось его взламывать. Не хватает плеймейкера, конечно.