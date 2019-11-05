Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» - «Лацио» пройдет в Саудовской Аравии

Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Лацио», состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд. Встреча пройдет 22 декабря.
Напомним, что помимо Саудовской Аравии на проведение Суперкубка Италии претендовал Катар.
Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Лацио», состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд. Встреча пройдет 22 декабря.
Напомним, что помимо Саудовской Аравии на проведение Суперкубка Италии претендовал Катар.
Так что это даже не новость
Так что это даже не новость
Вперёд Юва!!!
Вперёд Юва!!!