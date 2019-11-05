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Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» - «Лацио» пройдет в Саудовской Аравии

05 ноября 2019, 19:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио22.12.2019 в 22:45 Не начался

Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Лацио», состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд. Встреча пройдет 22 декабря.

Напомним, что помимо Саудовской Аравии на проведение Суперкубка Италии претендовал Катар.

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Италия. Суперкубок 2019  Вокруг матча
Источник: Football-italia.net
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Все комментарии
hoper
hoper ответил Князь сажал врагов на посох
   885 / 946
07 ноября в 09:12
https://www.soccer.ru/?new_design=0
спасибо друг
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
06 ноября в 09:04
Деньжат по легкому срубить решили - это нормально!!!
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
05 ноября в 23:21
ожидаемо
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 22:24
Ювентус мокрого места не оставит.
Romeo 777
Romeo 777
   436 / 946
05 ноября в 21:42
Всё пытаются привлечь внимание к Серии А)
Медив
Медив
   128 / 946
05 ноября в 21:41
Ну футболисты хоть посмотрят, где бы они заканчивали карьеру не будь Серии А
Viktor Rocky
Viktor Rocky
05 ноября в 21:18
Они вроде лет пятнадцать ск в Италии не играют
Так что это даже не новость
h8you
h8you ответил GYTSYL
   39 / 946
05 ноября в 21:10
В кабинете гобов будет проходить игра(( ХААХАХ
главный кабинет в Италии у ббилина,тебе ли не знать ....хотя вы с кузенами делите первое место
ДСА
ДСА
   212 / 946
05 ноября в 20:48
Всё для итальянских болельщиков.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   170 / 946
05 ноября в 20:46
Значит Лацио выиграет Суперкубок.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
05 ноября в 20:45
В кабинете гобов будет проходить игра(( ХААХАХ
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил hoper
   16 / 946
05 ноября в 20:41
скиньте ссылку на старый сайт пожалуйста
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GYTSYL
GYTSYL ответил hoper
   32 / 946
05 ноября в 20:40
скиньте ссылку на старый сайт пожалуйста
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nemezis
nemezis ответил hoper
   674 / 946
05 ноября в 20:40
скиньте ссылку на старый сайт пожалуйста
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hoper
hoper
   885 / 946
05 ноября в 20:36
скиньте ссылку на старый сайт пожалуйста
нечитайло
нечитайло
   700 / 946
05 ноября в 20:32
Долековато
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 20:07
Арабам повезло.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
05 ноября в 20:04
Где платят, там и играют...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Карабахский Дрон
   381 / 946
05 ноября в 19:52
В декабре СА самое то.
Дело не в погоде)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
05 ноября в 19:48
В декабре СА самое то.
particular
particular
   6 / 946
05 ноября в 19:47
Когда звенят монеты, даже аравийская жара покажется комфортной прохладой..:)
h8you
h8you
   39 / 946
05 ноября в 19:46
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
05 ноября в 19:45
жаркая будет игра - матч в жаркой стране...
Вперёд Юва!!!
Землянин
Землянин
   58 / 946
05 ноября в 19:37
Вот это выезд)))
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
05 ноября в 19:36
Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» - «Лацио» пройдет в кабинете
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 19:35
Глупость какая...
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