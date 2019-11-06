Тренер «Славии»: «Теперь надо играть на победу. Особенно дома с „Интером“»

Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски дал комментарий после гостевого матча с «Барселоной» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
После одной из прошлых игр я сказал, что нам не везло, и выразил надежду, что удача повернётся к нам лицом. Думаю, сегодня это произошло: Коларж (Прим. - вратарь «Славии») сыграл превосходно, мы избежали некоторых других проблем. Это отличный результат, но необходимо сказать, что удача нам благоволила.
Осталось не так много матчей, теперь нам нужно играть на победу, особенно в следующей домашней встрече с «Интером». Сегодняшнее очко – это хорошо, но матч против «Интера» будет иметь решающее значение.
как у таких как ты язык поворачивается называть клуб,который выграл в европе больше титулов чем твой?
Да и вообще больше 3-х побед в ЛЧ,не так уж и много клубов брали.
Но кому тут что пояснять у кабинетного Ювентуса своя ж правда аха-ха
как у таких как ты язык поворачивается называть клуб,который выграл в европе больше титулов чем твой?
Да и вообще больше 3-х побед в ЛЧ,не так уж и много клубов брали.
Но кому тут что пояснять у кабинетного Ювентуса своя ж правда аха-ха
Сотрите его в порошок!!!!
Сотрите его в порошок!!!!