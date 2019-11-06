Тренер «Славии»: «Теперь надо играть на победу. Особенно дома с „Интером“»

Главный тренер «Славии» дал комментарий после гостевого матча с «Барселоной» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После одной из прошлых игр я сказал, что нам не везло, и выразил надежду, что удача повернётся к нам лицом. Думаю, сегодня это произошло: Коларж (Прим. - вратарь «Славии») сыграл превосходно, мы избежали некоторых других проблем. Это отличный результат, но необходимо сказать, что удача нам благоволила.

Осталось не так много матчей, теперь нам нужно играть на победу, особенно в следующей домашней встрече с «Интером». Сегодняшнее очко – это хорошо, но матч против «Интера» будет иметь решающее значение.