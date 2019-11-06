ГлавнаяНовости

Тренер «Славии»: «Теперь надо играть на победу. Особенно дома с „Интером“»

06 ноября 2019, 07:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски дал комментарий после гостевого матча с «Барселоной» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После одной из прошлых игр я сказал, что нам не везло, и выразил надежду, что удача повернётся к нам лицом. Думаю, сегодня это произошло: Коларж (Прим. - вратарь «Славии») сыграл превосходно, мы избежали некоторых других проблем. Это отличный результат, но необходимо сказать, что удача нам благоволила.

Осталось не так много матчей, теперь нам нужно играть на победу, особенно в следующей домашней встрече с «Интером». Сегодняшнее очко – это хорошо, но матч против «Интера» будет иметь решающее значение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии7
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 21:48
вот это настоящий боевой настрой. Конечно попасть в ЛЧ будет сложновато,но поставить свитер на их законную полку, вы наши братья - Обязаны!!! На выезде сыграли в ничью с Великой Барсой и Дырявым Свитером.
Жека10
Жека10
   835 / 946
06 ноября в 16:39
h8you
как у таких как ты язык поворачивается называть клуб,который выграл в европе больше титулов чем твой?

Да и вообще больше 3-х побед в ЛЧ,не так уж и много клубов брали.
Но кому тут что пояснять у кабинетного Ювентуса своя ж правда аха-ха
h8you
h8you
   39 / 946
06 ноября в 11:46
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    06 ноября в 10:23
    Интер должен быть уничтожен.
    Сотрите его в порошок!!!!
    FERIS
    FERIS
       157 / 946
    06 ноября в 10:03
      shlifen
      shlifen
         238 / 946
      06 ноября в 08:31
      Славия конечно молодцы - лупятся со всеми и вполне могут ещё крови Дортмунда и Интера попить...
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      06 ноября в 07:58
      Просто молодцы, указали гному место в футболе.
      ДСА
      ДСА
         212 / 946
      06 ноября в 07:42
      А почему бы и не победить?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100