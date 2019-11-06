Хуммельс: «Во втором тайме почти не давали „Интеру“ вздохнуть»

Защитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал волевую победу над «Интером» (3:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В перерыве мы говорили о том, что должны продолжать играть так же, владея мячом, но создавать больше моментов. Но я не ожидал, что всё закончится так хорошо.

«Интер» был очень хладнокровен в первом тайме: они забили два гола после двух моментов, нам же отличиться не удалось. Однако после перерыва мы почти не давали им вздохнуть и провели очень сильный второй тайм.