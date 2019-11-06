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Хуммельс: «Во втором тайме почти не давали „Интеру“ вздохнуть»

06 ноября 2019, 06:40
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал волевую победу над «Интером» (3:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В перерыве мы говорили о том, что должны продолжать играть так же, владея мячом, но создавать больше моментов. Но я не ожидал, что всё закончится так хорошо.

«Интер» был очень хладнокровен в первом тайме: они забили два гола после двух моментов, нам же отличиться не удалось. Однако после перерыва мы почти не давали им вздохнуть и провели очень сильный второй тайм.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   857 / 946
06 ноября в 15:05
выводов ни Конте ни 24и наши видимо не делают , вот и результат.
Дортмунд заслуженно победил
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:03
Печаль на глазах у Конте.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
06 ноября в 07:56
Если бы шмели также рвали и в Бундеслиге салатница по любому уехала бы в Дортмунд.
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