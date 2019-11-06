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Клопп: «Мы могли бы и лучше использовать свои моменты»

06 ноября 2019, 06:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб ГенкГенкМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Генком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не завершали свои моменты так, как могли бы. У нас было много ударов и несколько отличных голевых возможностей, которые мы, как правило, используем. В этот раз мы этого не сделали, и поэтому игра продолжала быть открытой.

Мы были явными фаворитами сегодняшнего матча. Если бы мы забили два или три гола в первом тайме, никто бы не удивился. Но после счёта 1:1 игра стала скользкой. 

Однако всё уже хорошо. Завтра будет восстановительный день, а затем мы начнём готовиться к игре с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   238 / 946
06 ноября в 08:33
Главный матч выходных будет на Энфилде, а Генк итак обязаны были обыгрывать, сегодня Сити вероятно тоже с Аталантой будет силы беречь...
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 07:43
Перед Сити экономили силы.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 06:19
Генк крепкий орешек.
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