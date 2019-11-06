Клопп: «Мы могли бы и лучше использовать свои моменты»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Генком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не завершали свои моменты так, как могли бы. У нас было много ударов и несколько отличных голевых возможностей, которые мы, как правило, используем. В этот раз мы этого не сделали, и поэтому игра продолжала быть открытой.

Мы были явными фаворитами сегодняшнего матча. Если бы мы забили два или три гола в первом тайме, никто бы не удивился. Но после счёта 1:1 игра стала скользкой.

Однако всё уже хорошо. Завтра будет восстановительный день, а затем мы начнём готовиться к игре с «Манчестер Сити».