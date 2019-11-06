Тен Хаг: «Мне кажется, в матчах с „Челси“ мы заслуживали 4 очков»

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг дал комментарий после матча с «Челси» (4:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мне кажется, в матчах с «Челси» мы заслуживали 4 очков.
Сегодня мы играли великолепно, «Аякс» диктовал игру.
У нас осталось ещё 2 матча. Должны сыграть их так, чтобы остаться в Лиге чемпионов.
Напомним, дома «Аякс» уступил «Челси» со счётом 0:1.
Тут бы еще год об этом вспоминали, а Джанлуку Рокки приписали бы к фанату Реала.
Тут бы еще год об этом вспоминали, а Джанлуку Рокки приписали бы к фанату Реала.
но видимо урок со Шпорами не усвоен. если будете такими расп.....ми то не видать вам вашего носа
но видимо урок со Шпорами не усвоен. если будете такими расп.....ми то не видать вам вашего носа