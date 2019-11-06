Тен Хаг: «Мне кажется, в матчах с „Челси“ мы заслуживали 4 очков»

Наставник «Аякса» дал комментарий после матча с «Челси» (4:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мне кажется, в матчах с «Челси» мы заслуживали 4 очков.

Сегодня мы играли великолепно, «Аякс» диктовал игру.

У нас осталось ещё 2 матча. Должны сыграть их так, чтобы остаться в Лиге чемпионов.