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Тен Хаг: «Мне кажется, в матчах с „Челси“ мы заслуживали 4 очков»

06 ноября 2019, 06:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг дал комментарий после матча с «Челси» (4:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мне кажется, в матчах с «Челси» мы заслуживали 4 очков. 

Сегодня мы играли великолепно, «Аякс» диктовал игру. 

У нас осталось ещё 2 матча. Должны сыграть их так, чтобы остаться в Лиге чемпионов.

Напомним, дома «Аякс» уступил «Челси» со счётом 0:1.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   34 / 946
06 ноября в 11:46
Ооо..., я представдяю, если бы у соперников Реала удалили 2 игроков и поставили 2 пенальти....!

Тут бы еще год об этом вспоминали, а Джанлуку Рокки приписали бы к фанату Реала.
abramjan
abramjan
   268 / 946
06 ноября в 10:32
разнылся травокур...кажется ему...крестится надо когда кажется
BenderBender
BenderBender ответил milanetto10
   123 / 946
06 ноября в 09:35
Заслужили
milanetto10
milanetto10
   666 / 946
06 ноября в 09:29
Челси очень повезло с удалениями
milanetto10
milanetto10 ответил BenderBender
   666 / 946
06 ноября в 09:29
А мне кажется, на сколько наиграли, столько и заслужили. Не говоря уже о двух автоголах Челси. О чем он вообще?!
он о том что автоголы прекрасно перекрыли двумя удалениями
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
06 ноября в 08:40
А мне кажется, на сколько наиграли, столько и заслужили. Не говоря уже о двух автоголах Челси. О чем он вообще?!
cannongun
cannongun
   151 / 946
06 ноября в 08:21
все правильно
но видимо урок со Шпорами не усвоен. если будете такими расп.....ми то не видать вам вашего носа
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 08:06
Обидно будет если "Аякс" не пройдёт дальше.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 07:44
Теперь надо совладать с Валенсией.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 06:30
Правильно кажется.
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