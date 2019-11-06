«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»

«Локомотив» на своём поле уступил «Ювентусу».
В добавленное время Дуглас Коста забил победный гол.
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Ювентус» - 1:2 (1:1)
Голы: Миранчук 12 - Рэмзи 4, Коста 90+3
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило Серкейра 81), Баринов, Крыховяк, Мариу (Коломейцев 85), Миранчук, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, Ругани, Сандро, Хедира (Дуглас Коста 69), Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур 64), Игуаин, Криштиану Роналду (Дибала 81)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Бонуччи 39, Рыбус 83
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Олимпиакос».
Причина лишь одна : соперники на данный момент просто СИЛЬНЕЕ,
И Лейпциг, и Ювентус . С той лишь разницей, что Локомотив сыграл
посильнее вчерашнего Зенита , но КЛЮЧЕВОЕ - евротопы ЗАБИВАЮТ
свои моменты за счет КЛАССА, а мы свои НЕ ЗАБИВАЕМ, вот и разница
между командами с евро-топ-чемов и нашими, у той же "старушки" нет таких
выдающихся скоростей, как у Лейпцига, но зато есть колоссальный опыт в ЛЧ,
у Лейпцига напротив нет такого опыта в ЛЧ, но зато есть скорости, физика и класс.
Вот так они пока и выигрывают у нас, и те и другие за счет КЛАССА,
только класс у разных команд подкреплен у каждого своей фишкой....
Но в будущее надо смотреть с оптимизмом, покажут наши еще себя...)
Причина лишь одна : соперники на данный момент просто СИЛЬНЕЕ,
И Лейпциг, и Ювентус . С той лишь разницей, что Локомотив сыграл
посильнее вчерашнего Зенита , но КЛЮЧЕВОЕ - евротопы ЗАБИВАЮТ
свои моменты за счет КЛАССА, а мы свои НЕ ЗАБИВАЕМ, вот и разница
между командами с евро-топ-чемов и нашими, у той же "старушки" нет таких
выдающихся скоростей, как у Лейпцига, но зато есть колоссальный опыт в ЛЧ,
у Лейпцига напротив нет такого опыта в ЛЧ, но зато есть скорости, физика и класс.
Вот так они пока и выигрывают у нас, и те и другие за счет КЛАССА,
только класс у разных команд подкреплен у каждого своей фишкой....
Но в будущее надо смотреть с оптимизмом, покажут наши еще себя...)
Но даже мне где-то очень глубоко в душе был обиден
гол Косты.Ну не заслуживал Локо поражения,никак не
заслуживал.Прав Назар,сказался класс исполнителей.
Перед Палычем снимаю шляпу,эту еврокампанию Локо
провел отлично.
Есть еще два матча у Локо,и уж там я буду болеть за них
яростно и громко.
Но даже мне где-то очень глубоко в душе был обиден
гол Косты.Ну не заслуживал Локо поражения,никак не
заслуживал.Прав Назар,сказался класс исполнителей.
Перед Палычем снимаю шляпу,эту еврокампанию Локо
провел отлично.
Есть еще два матча у Локо,и уж там я буду болеть за них
яростно и громко.