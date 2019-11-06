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«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»

06 ноября 2019, 22:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Локомотив» на своём поле уступил «Ювентусу».

В добавленное время Дуглас Коста забил победный гол.

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Ювентус» - 1:2 (1:1)
Голы: Миранчук 12 - Рэмзи 4, Коста 90+3

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило Серкейра 81), Баринов, Крыховяк, Мариу (Коломейцев 85), Миранчук, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, Ругани, Сандро, Хедира (Дуглас Коста 69), Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур 64), Игуаин, Криштиану Роналду (Дибала 81)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Бонуччи 39, Рыбус 83

В параллельном матче «Бавария» обыграла «Олимпиакос».

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Eirek
   398 / 946
вчера в 01:08
Раз читать не умеем, то на этом и закончим. Лучший клуб восточной Европы)
И даже так пусть. Допустим не умею читать. Ну пусть я пятикласник. Дядя, скажи чем Зенит убивает российский футбол. Это же ты сказал, ответь за свои слова. Просто вырази доступно мысль: почему Зенит убивает российский футбол.
Eirek
Eirek ответил Риелтор с берегов Невы
   77 / 946
07 ноября в 21:13
Ну ладно пусть даже так, допустим. Повторяю, допустим. А чем убили российский футбол.
Раз читать не умеем, то на этом и закончим.
Лучший клуб восточной Европы)
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   13 / 946
07 ноября в 19:45
Да, да помним как вы с Реалом играли, 3:0 вы проиграли в Мадриде и 1:2 проиграли Реалу дома.
С Миланом в группе тоже одну игру проиграли
Kuvkil
Kuvkil
   440 / 946
07 ноября в 18:20
Мне очень понравился Эдер. Много цеплялся за мячи. Много полезной работы на команду совершил.
FERIS
FERIS ответил h_a_k_k_e_r
   157 / 946
07 ноября в 17:28
Дурачком не прикидывайся,типа не знаешь гнома.
miks rubin
miks rubin
07 ноября в 13:30
Учитывая команды, с которыми играют наши клубы, 3 место и для Зенита, и для Локомотива - хороший результат, если оценивать возможности реально. А вот выступление Краснодара плохое. Не говоря уж о ЦСКА, там совсем провал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
   43 / 946
07 ноября в 11:14
Плохо следишь за Зенитом, низачОт.
Зенит играл и с Юве, и с Миланом, и с реалом.
А что касается Лейпцига, так надо смотреть нынешнюю силу команды, а не давнишнюю славу.
Лейпциг сейчас играет здорово.
Не оправдываюсь, констатирую факты...
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
07 ноября в 10:43
За Локомотив было не стыдно, как за империю зла в матче с Лейпцигом.
Indian
Indian
   648 / 946
07 ноября в 10:39
Известный греблер охарактеризовал последний рубеж обороны Локомотива как Датский вратарь
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   13 / 946
07 ноября в 10:39
В этом рекордном списке Роналду точно нет газпроекта, так как проекту Мюллера обычно на жеребьёвке в ЛЧ подмешивают средние команды без грандов, боятся играть с грандами без своего Вилкова, без Вилкова да же Лейпцигу дважды проиграли)))
viv
viv
   126 / 946
07 ноября в 10:33
Сенсация была так близко...чуть..чуть..не дотерпели до ничейного результата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 10:14
Плохо то, что Байер победил матрасников. Теперь задача осложняется. Домашней ничьей может не хватить...
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   412 / 946
07 ноября в 10:00
Начали за здравие а закончили как всегда за упокой.
Игроки дохляки, большее чем на 30 минут не хватает.
Наверное привыкли у себя по полю ходить дворовыми командами.
Тренер вАще не понатный.
Сари на 64 минуте начал менять, а этот даже не увидел что команда сдувается.
И ждал привета .
Константин Белых
Константин Белых
   446 / 946
07 ноября в 09:53
Чистая ничья по игре. Гиля проиграл ее а не Локо. Юве был тяжеловат-но Коста-просто зверюга! в пятерку лучших вингеров мира входит точно. Не травмы бы-Реал с Мансити бились бы за него. А по игре в ЛЧ Локо на голову выше сыграл Бомжей-чисто объективный факт. Надо им в ЛЕ проходить и очки набирать чтоб португалов обойти. Удачи Локо и Палыч.
Муслим90
Муслим90
   687 / 946
07 ноября в 09:47
В обоих матчах Юве играл ужасно. Хорошо хоть выиграли. Локо молодцы
Lexand
Lexand
07 ноября в 09:31
Ювентус не играл в полную силу большую часть матча. Да и погода была не футбольная совсем. Так что это не Локо не повезло, они старались изо всех сил прыгнуть выше своей головы, а Юве на классе их переиграл. Просто включили скорость, когда надо было (в конце матча) и выиграли, закономерно
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   408 / 946
07 ноября в 09:21
Эх, я бы с удовольствием посмотрел еще раз эти 2 матча Локо с Юве, но если бы Локо был в оптимальном составе. С двумя Миранчуками, Фариком, и, прости господи, Федей. Эдер конечно сыграл неплохо, но с Юве не хватало электрички - Фарфана. Плюс когда Эдер безальтернативный нападающий - это беда.

Вообще кадровые потери Локо и разница состава команд это пропасть - у Юве на замену выходят Дибала и Коста, а у Локо выходят Мурило и Коломейцев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 09:13
Кто следит за Пеналду, влпросец: забивал ли он кочегарам в ЛЧ, необязательно за Юве?
А то есть рекордый список команд, кому гений забивал в ЛЧ...
Томас Сойер
Томас Сойер
   461 / 946
07 ноября в 08:09
Локомотив молодцы. Если будут играть также в РПЛ, то возьмут первое место. Ремзи украл гол у Роналду😁
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   94 / 946
07 ноября в 07:58
Игра забудется но счёт останется. Но локомотив играл достойно, не боялся соперника играл как умеет. Проиграл достойно более классному сопернику.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
07 ноября в 07:46
Очень жаль.....Все вышло под копирку с туринским матчем, мда. Рэмзи забил свой первый мяч за Ювентус? Очень вовремя, конечно. И все равно за Локомотив не стыдно! Им не хватило совсем чуть - чуть....Спасибо за достойную игру, железнодорожники!
dok66
dok66
   541 / 946
07 ноября в 07:35
Жаль , не много не дотерпели . Но все равно - Локо и Палыч - мужики , сражались до конца !
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Eirek
   398 / 946
07 ноября в 07:33
Мм, это как в том году да?) "Спартак 8 - проиграли Вильяреалу - фу фу фу", а потом через два месяца самим им слиться, ахах) К этому упоминание было про других? Убили хотя бы тем, что живете по принципу "Quod licet Iovi, non licet bovi". Культурная столица же - латынь думаю поймете.
Ну ладно пусть даже так, допустим.
Повторяю, допустим.
А чем убили российский футбол.
Знатог
Знатог
   391 / 946
07 ноября в 06:45
Это маринад проиграл. Первый гол- такие во дворах пропускают. а чабан его в сборную тащит. с сан маринами проходит а Бельгией штуки 3 пропустит как минимум. И второй гол тоже его вина, выбежал зачем-то пропустил между ног. Стоял бы в воротах и не было гола.
Некакойшенко
Некакойшенко
   30 / 946
07 ноября в 06:34
Тот матч когда можно сказать, что фортуна отвернулась от нас.Чаще происходит наоборот когда безволие и бесхребетность как в матче проекта с немецкими мальчишками показало дно нашей Лиги.
А ведь Локомотив сотворил почти невозможное.Мог даже забрать свои три очка.Не часто можешь увидеть игру защитников лидера Италии в игре на отбой, а Локо продемонстрировал, что такое возможно.Так что за ребят не стыдно.Спасибо.
cska1948
cska1948 ответил ESPANOL
   22 / 946
07 ноября в 06:13
Что то я не вижу и не слышу восторженных визгов о самом самом, о величайшем из великих ... плаксе и симулянте балерине Кристине. Шишан что то там промямлил про украденный какой то гол кем то у кого то, а князька вообще не видать. Все просто! С Рона уже опилки сыпятся, как он не тужится, бедный, а до Месси ему, как до Канады раком.
Такой Роналду, как вчера, и в Тамбове не нужен.
cska1948
cska1948
   22 / 946
07 ноября в 06:08
За такое поражение не стыдно! Обидно - да, но НЕ стыдно!
pele1981
pele1981 ответил ESPANOL
   488 / 946
07 ноября в 04:41
Что то я не вижу и не слышу восторженных визгов о самом самом, о величайшем из великих ... плаксе и симулянте балерине Кристине. Шишан что то там промямлил про украденный какой то гол кем то у кого то, а князька вообще не видать. Все просто! С Рона уже опилки сыпятся, как он не тужится, бедный, а до Месси ему, как до Канады раком.
А Месси, накануне, много чехам забил?
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
07 ноября в 04:10
Фортуна отвернулась от Локомотива.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 04:09
Очень жаль.
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