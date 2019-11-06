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«Лион» одержал победу над «Бенфикой»

06 ноября 2019, 00:56
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Лион» обыграл «Бенфику» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лион» (7 очков) располагается на втором месте в своей группе, «Бенфика» (3 очка) - последняя.

«Лион» - «Бенфика» 3:1 (2:0)
Голы: Андерсен 4, Депай 33, Траоре 89 - Сеферович 76

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Коне, Тиаго Мендеш, Тусар, Рен-Аделед (Траоре 73), Депай (Корне 46), Ауар (Марсело 90+1), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро (Жардел 16), Гримальдо, Жедсон (Сеферович 46), Моррис Луис, Аппелт Пирес, Черви (Пицци 73), Шикинью, Винисиус
Главный тренер: Лаге Бруну.

Предупреждения: Аппелт Пирес 43, Моррис Луис 50

Ранее «Зенит» уступил «Лейпцигу».

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
06 ноября в 14:37
Я говорил Лион очухаеться,зенит не выйдет из группы
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
06 ноября в 11:38
Лион обыграл Бенфику, теперь мечта газпроекта о полуфинале ЛЧ так и может остаться мечтой. Хотя им и 1/4 финала не покорялась, Как покорилась ЦСКА. Помнится проиграли они той же Бенфике в 1/8.
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
06 ноября в 11:08
А ведь Лион выиграл у Лейпцига в гостях.
galem72
galem72
   165 / 946
06 ноября в 10:30
Теперь нужно так же с невским разобраться.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:26
Нам зачёт в гонке с португалами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
06 ноября в 08:07
Домашняя победа над Лионом практически выведет Зенит в евровесну...
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 04:37
Хоть этот результат порадовал.
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