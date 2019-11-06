«Лион» одержал победу над «Бенфикой»

«Лион» обыграл «Бенфику» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Лион» (7 очков) располагается на втором месте в своей группе, «Бенфика» (3 очка) - последняя.
«Лион» - «Бенфика» 3:1 (2:0)
Голы: Андерсен 4, Депай 33, Траоре 89 - Сеферович 76
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Коне, Тиаго Мендеш, Тусар, Рен-Аделед (Траоре 73), Депай (Корне 46), Ауар (Марсело 90+1), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро (Жардел 16), Гримальдо, Жедсон (Сеферович 46), Моррис Луис, Аппелт Пирес, Черви (Пицци 73), Шикинью, Винисиус
Главный тренер: Лаге Бруну.
Предупреждения: Аппелт Пирес 43, Моррис Луис 50
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