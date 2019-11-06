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«Арсенал» и «Витория» сыграли вничью

06 ноября 2019, 20:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Витория (Гимараеш)ВиторияМатч завершен

«Арсенал» в гостях не смог одолеть «Виторию».

Хозяева сравняли счёт в добавленное время.

Гимараеш, стадион Эштадиу Афонсу Энрикеш

«Витория» - «Арсенал» - 1:1 (0:0)
Голы: Бруно Дуарте 90+1 - Мустафи 81

«Витория»: Дуглас Жезуш, Гарсия Эрнандес, Фредерику Венансиу, Тапсоба, Рафа, Ндубуси Агу, Эдвардс, Эвангелиста (Бонатини 82), Родригеш (Поха 61), Давидсон (Рочинья 68), Бруно Дуарте
Главный тренер: Виейра Иву.

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Папастатопулос, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Лукас Торрейра 78), Себальос (Гендузи 54), Тирни, Пепе, Габриэл Мартинелли, Сака (Ляказетт 65)
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Мустафи 19, Рафа 33, Холдинг 66

Напомним, что предыдущий матч закончился победой «Арсенала».

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил ст_прапорщик
   170 / 946
сегодня в 01:40
матч весёлый, но послевкусие гадостное
Веселый в прямом и переносном смысле, а концовка унылая.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Керосинщик против Князя
   52 / 946
вчера в 19:58
Как тебе Челси?
матч весёлый, но послевкусие гадостное
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Так Себе Аналитик
   289 / 946
07 ноября в 01:19
Браво! Один удар в створ против команды с бюджетом в чертверть "Спартака". Эмери каждый раз находит новое дно, сказочный (я мог бы сказать "тренер", но вы сами понимаете, кто). Ладно, все, я больше не смотрю матчей "Арсенала", пока его не уволят. Хватит страдать. А его не уволят до конца года 100%, ведь уже до этого была тысяча поводов уволить. Сэкономлю много денег на Окко. Я не нанимался порно с этим дракулой "Гуд Ебенин" смотреть.
Как позорится Арсенал можно и по обзорам смотреть, на ютубе есть канал окко с обзорами апл... А если совсем заморочится, то можно на Беларусь Интернет смотреть Апл, центральные матчи там всегда показывают + комментаторы не с матч тв))) И есть ещё трансляции без комментаторов, это ещё лучше, можно слушать как на стадионах поют)) Думал буду весь сезон смотреть, в итоге через 3-4 тура (примерно до первых поражений Арсенала) интерес пропал.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил ст_прапорщик
   170 / 946
06 ноября в 22:41
да ладно вам, соседи! Из группы вы уже выходите железобетонно, можно и дурака повалять на досуге. Балованные вы какие-то))
Как тебе Челси?
obana777
obana777
   194 / 946
06 ноября в 22:21
Эмери все ближе к выходу
da da da
da da da
   554 / 946
06 ноября в 21:47
Витория примерно как Вувлехрептон в АПЛ,так что нормальный результат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ст_прапорщик
   25 / 946
06 ноября в 21:34
да ладно вам, соседи! Из группы вы уже выходите железобетонно, можно и дурака повалять на досуге. Балованные вы какие-то))
Не в каждом же матче валять, иногда можно и поиграть. Последний матч, который я помню, где они хоть что-то делали, это с АВ, да и то там Гендузенок и Чамберс в одиночку почти вытащили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Керосинщик против Князя
   25 / 946
06 ноября в 21:33
Я за один рубль смотрю, надо менять аккаунты и данные.
Я так с Netflix делал)) Все время бесплатно смотрел. Но тут как раз из принципа, что моя копеечка в пользу АПЛ пойдет, решил подписаться... Но такой АПЛ мне не нужен.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   52 / 946
06 ноября в 21:32
да ладно вам, соседи! Из группы вы уже выходите железобетонно, можно и дурака повалять на досуге. Балованные вы какие-то))
VIPded
VIPded
   137 / 946
06 ноября в 21:24
Вот же ж прут португалы по рейтингу...(((
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Так Себе Аналитик
   170 / 946
06 ноября в 21:21
Я на Окко оформил было помесячную подписку. Но Эмери меня спас от лишних трат. Хоть какая-то польза от этого никчемного тренера.
Я за один рубль смотрю, надо менять аккаунты и данные.
Юррыч
Юррыч
06 ноября в 21:02
Хороший результат.
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 20:57
И тут нас результат не устроил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил realdogge the gunner
   25 / 946
06 ноября в 20:56
не, платить за просмотр матчей Арсенала это даже для меня слишком жоско)))
Я на Окко оформил было помесячную подписку. Но Эмери меня спас от лишних трат. Хоть какая-то польза от этого никчемного тренера.
mphuZ
mphuZ
   382 / 946
06 ноября в 20:54
Ожидаемый результат на выезде
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Так Себе Аналитик
   745 / 946
06 ноября в 20:52
Браво! Один удар в створ против команды с бюджетом в чертверть "Спартака". Эмери каждый раз находит новое дно, сказочный (я мог бы сказать "тренер", но вы сами понимаете, кто). Ладно, все, я больше не смотрю матчей "Арсенала", пока его не уволят. Хватит страдать. А его не уволят до конца года 100%, ведь уже до этого была тысяча поводов уволить. Сэкономлю много денег на Окко. Я не нанимался порно с этим дракулой "Гуд Ебенин" смотреть.
не, платить за просмотр матчей Арсенала это даже для меня слишком жоско)))
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
06 ноября в 20:51
весь матч не видел, но судя по концовке арсенал должен быть рад 1 очку)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
06 ноября в 20:51
Браво!

Один удар в створ против команды с бюджетом в чертверть "Спартака".

Эмери каждый раз находит новое дно, сказочный (я мог бы сказать "тренер", но вы сами понимаете, кто).

Ладно, все, я больше не смотрю матчей "Арсенала", пока его не уволят. Хватит страдать. А его не уволят до конца года 100%, ведь уже до этого была тысяча поводов уволить. Сэкономлю много денег на Окко.

Я не нанимался порно с этим дракулой "Гуд Ебенин" смотреть.
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