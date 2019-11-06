«Арсенал» и «Витория» сыграли вничью

«Арсенал» в гостях не смог одолеть «Виторию».
Хозяева сравняли счёт в добавленное время.
Гимараеш, стадион Эштадиу Афонсу Энрикеш
«Витория» - «Арсенал» - 1:1 (0:0)
Голы: Бруно Дуарте 90+1 - Мустафи 81
«Витория»: Дуглас Жезуш, Гарсия Эрнандес, Фредерику Венансиу, Тапсоба, Рафа, Ндубуси Агу, Эдвардс, Эвангелиста (Бонатини 82), Родригеш (Поха 61), Давидсон (Рочинья 68), Бруно Дуарте
Главный тренер: Виейра Иву.
«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Папастатопулос, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Лукас Торрейра 78), Себальос (Гендузи 54), Тирни, Пепе, Габриэл Мартинелли, Сака (Ляказетт 65)
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Мустафи 19, Рафа 33, Холдинг 66
Напомним, что предыдущий матч закончился победой «Арсенала».
Один удар в створ против команды с бюджетом в чертверть "Спартака".
Эмери каждый раз находит новое дно, сказочный (я мог бы сказать "тренер", но вы сами понимаете, кто).
Ладно, все, я больше не смотрю матчей "Арсенала", пока его не уволят. Хватит страдать. А его не уволят до конца года 100%, ведь уже до этого была тысяча поводов уволить. Сэкономлю много денег на Окко.
Я не нанимался порно с этим дракулой "Гуд Ебенин" смотреть.
Один удар в створ против команды с бюджетом в чертверть "Спартака".
Эмери каждый раз находит новое дно, сказочный (я мог бы сказать "тренер", но вы сами понимаете, кто).
Ладно, все, я больше не смотрю матчей "Арсенала", пока его не уволят. Хватит страдать. А его не уволят до конца года 100%, ведь уже до этого была тысяча поводов уволить. Сэкономлю много денег на Окко.
Я не нанимался порно с этим дракулой "Гуд Ебенин" смотреть.