Венгер прокомментировал решение лишить Джаку капитанской повязки

07 ноября 2019, 11:01

Бывший наставник «Арсенала» прокомментировал решение главного тренера «канониров» лишить полузащитника команды капитанской повязки.

Главным тренерам приходится принимать такие решения. Мы, тренеры, всегда сталкиваемся с неожиданностями, нам нужно быстро реагировать. Думаю, «Арсенал» уважают во всем мире, и это основано на ценностях клуба. Задача главного тренера – сделать так, чтобы эти ценности уважали.