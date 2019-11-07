ГлавнаяНовости

Венгер прокомментировал решение лишить Джаку капитанской повязки

07 ноября 2019, 11:01

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал решение главного тренера «канониров» Унаи Эмери лишить полузащитника команды Гранита Джаку капитанской повязки.

Главным тренерам приходится принимать такие решения. Мы, тренеры, всегда сталкиваемся с неожиданностями, нам нужно быстро реагировать. Думаю, «Арсенал» уважают во всем мире, и это основано на ценностях клуба. Задача главного тренера – сделать так, чтобы эти ценности уважали.

Эмери лишил Джаку капитанской повязки в «Арсенале» из-за словесной перепалки футболиста с болельщиками «канониров». Конфликт между игроком и фанатами произошел во время недавнего матча с «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:2). Впоследствии Джака объяснил свое поведение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Во Львове произошла массовая драка между футбольными фанатами
07 ноября Комментарии10
Конная полиция разгоняет фанатов ЦСКА в Будапеште
07 ноября ВидеоКомментарии12
Игроки «Наполи» всё же вернутся на базу по поручению президента клуба
07 ноября Комментарии7
Аллан может покинуть «Наполи» из-за конфликта с руководством клуба
07 ноября Комментарии6
Маротта остался недоволен высказыванием Конте после матча с «Боруссией»
07 ноября Комментарии7
Капелло: «Реакция Балотелли на оскорбления важна, его нужно поддержать»
04 ноября Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100