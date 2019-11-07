Венгер прокомментировал решение лишить Джаку капитанской повязки

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал решение главного тренера «канониров» Унаи Эмери лишить полузащитника команды Гранита Джаку капитанской повязки.
Главным тренерам приходится принимать такие решения. Мы, тренеры, всегда сталкиваемся с неожиданностями, нам нужно быстро реагировать. Думаю, «Арсенал» уважают во всем мире, и это основано на ценностях клуба. Задача главного тренера – сделать так, чтобы эти ценности уважали.
Эмери лишил Джаку капитанской повязки в «Арсенале» из-за словесной перепалки футболиста с болельщиками «канониров». Конфликт между игроком и фанатами произошел во время недавнего матча с «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:2). Впоследствии Джака объяснил свое поведение.