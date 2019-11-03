Репутация чемпиона. Топ спорных моментов

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«Соккер.ру» уверен, что «Зениту» давно пора подумать, как клуб воспринимают в России, и поработать над имиджем.

Отношение к судейству в чемпионате

У «Зенита» два режима, как и у всех фаворитов РПЛ . Ныть, если есть малейшие решения не в их пользу. И не замечать ничего, если линия поведения арбитра им помогла. Вчера Дзюба стал сама адекватность – не смог оценить работу Вилкова. А когда Матюнина и Егорова песочил, то компетенции хватило. А это ведь лидер команды, как и Семак, который судью назвал козлом. Где культура? Сергей Богданович мог извиниться перед родным ему ЦСКА за хамство Азмуна – показал бы чемпионское отношение к действиям собственного нападающего. Достоинство должно быть, особенно у первых в таблице.

Нежелание работать на общее благо

Власть есть, ее не используют. «Зенит», будучи клубом президентов РФС – Фурсенко, Мутко и Дюкова, часто в стороне от жизненно важных процессов. Например, в этом сезоне внутри РПЛ нейтральная позиция по судейству, когда коллеги протестовали. Раньше мы не увидели борьбу за адекватный лимит – хотя из-за этого ушел Виллаш-Боаш и начался клубный кризис. В «Зените» боятся разминуться с генеральной линией, чтобы не лишится финансирования? Плохо, клуб влиятельный, а часто свадебный генерал в важных сражениях.

Полный провал клубной академии

Боль города и фанатов старой школы. Аршавин – отличный ТВ-эксперт, хотя предсказуемо предвзятый во всем, что касается «Зенита». Но он давно не футболист, а новых мощных игроков из академии северян в основе клуба нет. Кузяева на знамена не поместить – Далер теперь в запасе. В стабильной основе Семака, если Лунев не чудит, больше воспитанников ЦСКА и «Спартака», чем «Зенита». И в целом, и особенно внутри Санкт-Петербурга это удар по репутации клуба как успешного и грамотного во всем.

Футболисты за пятьдесят тысяч

Трансфер Сутормина – желание подчеркнуть, что могут делать, что хотят и как хотят. Не составляло труда для бухгалтеров «Зенита» выписать 2-3 миллиона и приписать еще пару к спонсорским деньгам в будущем, у них ведь обычно доходы выше или равны расходам. Если раньше просто у нужных футболистов «Ростова» заканчивались контракты, чтобы те могли уйти в «Зенит», или Новосельцева оценивали в копейки по рыночным ценам, то сейчас добрались до перехода одного из главных игроков прошлого сезона за 50 000 рублей. Это некрасиво, это не зашло публике.

«Шахтерский» подход к конкуренции

Есть по соседству УПЛ , где у «горняков» парочка клубов, которые фавориту постоянно проигрывают. Так совпало, что им же отдают в аренду футболистов. «Сочи» забрал летом восемь игроков «Зенита». Конечно, шесть переходов были обставлены в качестве трансферов – нужно о доходах в конце финансового года отчитаться. Но тут как с «Оренбургом». Пока «Зенит» у этих команд будет стабильно побеждать – продолжаться логичные допущения. Формально все чисто, а по факту дружественные клубы именно у фаворита. И как они грызутся с конкурентами северян, вроде «Краснодара» – любо-дорого смотреть!

Еврокубковые поражения от слабаков

За последние десять лет «Зенит» не сыграл в еврокубках ни одного матча с великим клубом на пике формы. Удивительным образом разминулись со всеми, даже «Атлетико» встретили до первого финала ЛЧ . А кому только не влетали! Удалось насчитать 12 команд уровня АЕЛа, АПОЭЛа, «Бней Иегуды» и «Динамо» из Минска, которые хотя бы раз, но обыгрывали «Зенит». Европейская репутация подмочена многократно. Почему не заботятся о своем статусе в еврокубках – загадка. Почему не играли в полуфиналах ЛЕ – тоже непонятно, там многие бывали. Даже «Вильярреал» не король футбола, чтобы ему уступать.

Отношение к российским игрокам

Плевать, что «Зенит» потратил сотни миллионов евро, чтобы накормить легионеров, которые не отыграют вложения? Хорошо, пусть Маркизио идет с миром. Но давайте не забывать, карьеры скольких российских футболистов испортило неумение «Зенита» выбирать нужных новичков и работать с ними в дальнейшем. В этом клубе всегда потребительское отношение к игрокам. Иначе Витселя и Халка не отдали бы китайцам – это ведь сознательное решение испортить людям карьеры. А если говорим о россиянах, то там целый табун. От Бухарова к Новосельцеву, от Ионова к тому же Шатову. «Зенит» теперь не делает россиян звездами, разве что вопреки, как у Дзюбы получилось.

Отношение к клубу в телевизоре

Что мешало Широкову и Аршавину признать хамство Азмуна? ЦСКА ведь показал фотографию ноги Облякова – порезы от шипов есть. Зачем эти ужимки, смешки и заигрывания? Теперь многие гадают, куда пропал эксперт-арбитр, что увидел в первом фоле Сердара прямую красную, и будет ли работать в будущем? Классику жанра любви к «Зениту» – комментарий Орлова, не слышим в силу возраста Геннадия Сергеевича. Но и комментаторы, и ведущие странно реагируют на чемпиона. Понятно, что общий спонсор, но есть ведь комментаторы, которые более-менее адекватно работают на матчах фаворита, а есть лизоблюды.

Стадион всего за один рубль

«Спартак» продал Промеса, Зе Луиша, Фернандо и Адриано, чтобы вписаться в правила УЕФА . ЦСКА набрал кредитов, чтобы построить новую арену. У «Краснодара» прямые ограничения – взяли свободного агента Берга, иначе поступить не имели права. У «Ростова» были проблемы с арендой стадиона. А «Зенит» получил конкурентное преимущество, ведь его новая арена, которая приносит прибыль, государственная, но стоит клубу 1 рубль в год. Странно распорядились государственным объектом по цене в районе 1 миллиарда евро – подарили на 49 лет за 49 рублей. Особое отношение к «Зениту» не помогает всей России его любить.

Зачем всё это «Зениту»?

Сложно объяснить странную небрежность в делах. Никто не помешает «Зениту» выигрывать чемпионство каждый год, когда у них такой солидный перевес по финансам. Ведь главный конкурент в этом плане – нестабильный «Спартак». Нет потребности искать окольные пути. Значит, это сознательный выбор.

И кому теперь хуже? Самому «Зениту», конечно. Мог быть куда успешнее, популярнее и любимее, если бы лучше работала академия, а не портили карьеры хаотично набранным российским футболистам. Клуб намного раньше мог раньше получить грамотный скаутинг, если бы в казне было меньше свободных денег – например, если бы пришлось арендовать арену не за рубль в год, или вообще строить самим.

«Зениту» не нужен для выживания трансфер за 50 000 рублей, как не нужны подлизывания на ТВ. И судья Вилков совсем не нужен «Зениту», поскольку в прошлом чемпионском сезоне, когда к Семаку и футболистам было полно претензий, весной собрались и без громких судейских скандалов стали чемпионами, выгрызли титул в яркой борьбе, как в игре с «Краснодаром», когда выиграли 2:3.

В Санкт-Петербурге и так базируется явный фаворит РПЛ , одной ногой чемпион 2020. Какая польза от спорного антуража? Чистый вред. «Зенит» мог быть образцом в России, но сам отказался от почетной роли. А потом страдает в Европе. Когда привык действовать так, как описано выше, но встречаешь тактически хитрый «Лейпциг» - команду, что выиграла 8:0 на выходных, то можешь второй раз уступить, даже на родной арене.

Сознательно отказавшись от неспортивного в пользу чистого футбола, получили другой по отношение к нему «Зенит». Сами себе высекли, клубом с хорошей репутацией их назвать не смогут даже верные фанаты. Можно кивать на остальных, но первый в таблице должен смотреть в зеркало. А там клуб, который примерным не стал.