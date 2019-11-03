Марез обвинил известного боксера в заигрывании с его супругой

03 ноября 2019, 10:04

Нападающий сборной Алжира и «Манчестер Сити» обвинил известного боксера Деонтея Уайлдера в заигрываниях с его супругой.

Девушку заметили с боксером в ночном клубе «Liv», где они мило общались, смеялись и шутили. В этом клубе часто отдыхают футболисты и некоторые партнеры Мареза по «Ман Сити».

Подруги девушки с трудом оттащили ее от Уайлдера. Сам боксер уговаривал ее остаться.



Рияд Марез является одним из претендентов на «Золотой мяч».