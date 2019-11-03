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Марез обвинил известного боксера в заигрывании с его супругой

03 ноября 2019, 10:04

Нападающий сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияд Марез обвинил известного боксера Деонтея Уайлдера в заигрываниях с его супругой.

Девушку заметили с боксером в ночном клубе «Liv», где они мило общались, смеялись и шутили. В этом клубе часто отдыхают футболисты и некоторые партнеры Мареза по «Ман Сити».

Подруги девушки с трудом оттащили ее от Уайлдера. Сам боксер уговаривал ее остаться.

марезуайлдер
Рияд Марез является одним из претендентов на «Золотой мяч».

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   261 / 946
03 ноября в 17:48
Шоколадку захотелось
пусть палец полижет)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Footbolista
   175 / 946
03 ноября в 15:50
Эта новость про футбол или про бокс?)...
скорее всего ОКНА с Д. Нагиевым.
Insanely cool
Insanely cool
   338 / 946
03 ноября в 13:22
Будь ты мужиком, она бы по ночным клубам не шлялась
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   775 / 946
03 ноября в 12:51
позор восточные мужики так не поступят 71у в карцер
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
03 ноября в 12:35
Так себе деваха
boris_spartak
boris_spartak
   540 / 946
03 ноября в 12:01
Боксер хотел увезти её за экватор - сделать потемнее.
abramjan
abramjan
   268 / 946
03 ноября в 11:30
сам не стал подходить,подруг попросил!)...они там все в ман сити как пепка?..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
03 ноября в 11:30
"Если сучка не захочет, то кабель не вскочит"
Это жену Мареза так то ели ели оттащили от Уайлдера, а не наоборот. Со своей бабой разбираться надо.
Это Уайлдеру ещё повезло, что у него цвет кожи чёрный, а так бы ещё в расизме могли обвинить, мода в Англии сейчас на это.
cska1948
cska1948
   22 / 946
03 ноября в 11:30
Из заметки можно сделать вывод, что не боксёр пристаёт к супруге Мареза, а супруга к боксёру.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
03 ноября в 11:15
Супруга больше бокс предпочитает.
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
03 ноября в 10:58
ахахаха, а сам ее не там же разве нашел?)))
sihafazatron
sihafazatron ответил ДАША Д
   17 / 946
03 ноября в 10:40
Сам виноват, не зачем было ей свободу давать.
надо было паранджу надеть и пусть дома сидит)))
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 10:35
Сам виноват, не зачем было ей свободу давать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
03 ноября в 10:18
Шоколадку захотелось
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
03 ноября в 10:17
какой обаятельный негр)
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
03 ноября в 10:09
Эта новость про футбол или про бокс?)...
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
03 ноября в 10:08
Вот так вот что она делала в клубе без мужа с негром
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