Марез обвинил известного боксера в заигрывании с его супругой

Нападающий сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияд Марез обвинил известного боксера Деонтея Уайлдера в заигрываниях с его супругой.
Девушку заметили с боксером в ночном клубе «Liv», где они мило общались, смеялись и шутили. В этом клубе часто отдыхают футболисты и некоторые партнеры Мареза по «Ман Сити».
Подруги девушки с трудом оттащили ее от Уайлдера. Сам боксер уговаривал ее остаться.
Рияд Марез является одним из претендентов на «Золотой мяч».
Это жену Мареза так то ели ели оттащили от Уайлдера, а не наоборот. Со своей бабой разбираться надо.
Это Уайлдеру ещё повезло, что у него цвет кожи чёрный, а так бы ещё в расизме могли обвинить, мода в Англии сейчас на это.
Это жену Мареза так то ели ели оттащили от Уайлдера, а не наоборот. Со своей бабой разбираться надо.
Это Уайлдеру ещё повезло, что у него цвет кожи чёрный, а так бы ещё в расизме могли обвинить, мода в Англии сейчас на это.