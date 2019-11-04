Капелло: «Реакция Балотелли на оскорбления важна, его нужно поддержать»

04 ноября 2019, 18:11

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» поделился мнением о проявлениях расизма со стороны футбольных болельщиков в Италии. Он высказался по этой проблеме вскоре после того, как форвард «Брешии» подвергся оскорблениям на расовой почве во время игры.