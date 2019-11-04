ГлавнаяНовости

Капелло: «Реакция Балотелли на оскорбления важна, его нужно поддержать»

04 ноября 2019, 18:11

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло поделился мнением о проявлениях расизма со стороны футбольных болельщиков в Италии. Он высказался по этой проблеме вскоре после того, как форвард «Брешии» Марио Балотелли подвергся оскорблениям на расовой почве во время игры.

Расизма не должно существовать. Реакция Балотелли на оскорбления важна, его нужно поддержать. Мы много говорим о проблеме, но при этом имеем очень мало серьезных вердиктов. Нужно всего лишь вычислить болельщиков с помощью телевизионных камер, как это делают в Англии. Мы хотим решений, а не слов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Во Львове произошла массовая драка между футбольными фанатами
07 ноября Комментарии10
Конная полиция разгоняет фанатов ЦСКА в Будапеште
07 ноября ВидеоКомментарии12
Игроки «Наполи» всё же вернутся на базу по поручению президента клуба
07 ноября Комментарии7
Аллан может покинуть «Наполи» из-за конфликта с руководством клуба
07 ноября Комментарии6
Маротта остался недоволен высказыванием Конте после матча с «Боруссией»
07 ноября Комментарии7
Венгер прокомментировал решение лишить Джаку капитанской повязки
07 ноября Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
obana777
obana777
   195 / 946
04 ноября в 18:21
Одни разговоры и никаких действий.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100