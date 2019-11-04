Капелло: «Реакция Балотелли на оскорбления важна, его нужно поддержать»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло поделился мнением о проявлениях расизма со стороны футбольных болельщиков в Италии. Он высказался по этой проблеме вскоре после того, как форвард «Брешии» Марио Балотелли подвергся оскорблениям на расовой почве во время игры.
Расизма не должно существовать. Реакция Балотелли на оскорбления важна, его нужно поддержать. Мы много говорим о проблеме, но при этом имеем очень мало серьезных вердиктов. Нужно всего лишь вычислить болельщиков с помощью телевизионных камер, как это делают в Англии. Мы хотим решений, а не слов.