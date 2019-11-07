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Ибрагимович запустил новый челлендж

07 ноября 2019, 20:27

Форвард «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж.

Суть челленджа - подбросить жевательную резинку вверх, а затем поймать её ртом на лету.

Это уже второй челлендж от шведского футболиста за два месяца.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   350 / 946
07 ноября в 22:48
я думал носом набивать будет )
League1
League1
   285 / 946
07 ноября в 22:25
Так себе.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   634 / 946
07 ноября в 21:27
Я уж думал еще сальто бабахнет пока жвачка летит...
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
07 ноября в 21:03
Развлекается как может.
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
07 ноября в 20:43
Да уж, этот челлендж не хайпанет.
Хайпанул бы если я плюну а он поймает ртом.
Lewa2708
Lewa2708
   277 / 946
07 ноября в 20:41
не, я ожидал что-то вроде, по воде пройтись или огонь съесть, ну ладно
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
07 ноября в 20:32
Скучно. Мог бы носом пробку открыть что ли.
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