Форвард «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж.
Суть челленджа - подбросить жевательную резинку вверх, а затем поймать её ртом на лету.
Это уже второй челлендж от шведского футболиста за два месяца.
Форвард «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж.
Суть челленджа - подбросить жевательную резинку вверх, а затем поймать её ртом на лету.
Это уже второй челлендж от шведского футболиста за два месяца.
Хайпанул бы если я плюну а он поймает ртом.
Хайпанул бы если я плюну а он поймает ртом.