Ибрагимович запустил новый челлендж

07 ноября 2019, 20:27

Форвард « ЛА Гэлакси» запустил новый челлендж.

Суть челленджа - подбросить жевательную резинку вверх, а затем поймать её ртом на лету.

Think you can do like Zlatan? Prove it with the #chewchallenge. Success is a state of mind pic.twitter.com/VSnljLA8ha — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 7 ноября 2019 г.

Это уже второй челлендж от шведского футболиста за два месяца.